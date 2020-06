Con el encuentro virtual “Fiesta del Sentido” entre jóvenes de diferentes partes del mundo y el Papa Francisco celebraron hoy el Día Mundial del Ambiente. A esta iniciativa se unió la Primera Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, junto a las primeras damas de Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Paraguay, quienes forman parte de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) que actuó como principal respaldo de esta actividad.

Algunos jóvenes, miembros de las diferentes sedes de Scholas Occurrentes (organismo fundado por papa Francisco) a nivel global, participaron del encuentro compartiendo sus experiencias y hablando sobre las enseñanzas que han recibido gracias a la organización. Así mismo, se presentaron fotografías y videos alusivos a las diversas actividades que realizan en materia de educación, cultura y arte, detalla un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, Colón de Cortizo presentó una breve pieza audiovisual en la que diversos niños y jóvenes, de cada país, reiteraban el compromiso que tienen con la naturaleza de su país y del mundo.

La Primera Dama, intervino citando una frase del “Laudato Sí”, encíclica escrita por su santidad el papa Francisco en el año 2015. Sus demás homólogas, participaron de esta misma forma. Cada una, al terminar su mensaje, pasó hacia adelante una flor, como gesto para ceder la palabra.

“Que este sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, por la alegre celebración de la vida…”, es un extracto de la frase compartida por Yazmín Colón de Cortizo, según detalla el comunicado.

Primera Dama Yazmín Colón de Cortizo. Cortesía

Una educación que no escucha, no es educación

Durante el encuentro virtual el Papa Francisco se dirigió a la comunidad de Scholas y dijo: “La educación crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Cualquiera me puede decir: "¿cómo?, ¿educar no es saber cosas?"... Eso es saber, pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar. Y de ese modo fue creciendo Scholas. Ni siquiera estos dos locos, los "padres fundadores" les podemos decir riéndonos, imaginaban que aquella experiencia educativa en la Diócesis de Buenos Aires, luego de 20 años, crecería como una nueva cultura“.

Según el documento, el papa Francisco remarcó su mensaje en tres lenguajes: “Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en Scholas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos; ¿es imposible? ¡Yo lo vi! Vi a jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. ¡Los vi! A Los estudiantes de Haití pensando con los de Dubai. A Los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro”.

Y continuó su mensaje: “Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía”, relata el comunicado.

También acompañaron a los jóvenes figuras del deporte, el arte y las ciencias, como también líderes sociales y referentes de diversas comunidades religiosas.

El papa Francisco compartió un mensaje al cierre del encuentro animando a que todos “Sigan adelante, sembrando y cosechando, con la sonrisa, la alegría y con el riesgo, pero siempre de la mano para superar cualquier crisis”.

El encuentro virtual recibió más de 1,000 visitas y permanece vigente en el canal de Youtube de Scholas, para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarlo al momento de la transmisión en vivo.