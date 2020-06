“Rotación de fiscal es por transparencia y objetividad”, Ulloa

La actuación de Zuleyka Moore como fiscal Especializada Anticorrupción generó dudas sobre la transparencia y objetividad en el manejo de los expedientes de alto perfil donde se vincula a funcionarios de las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, destacó el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.

Eduardo Ulloa, procurador Archivo | La Estrella de Panamá

“Hay elementos prácticos, emocionales e históricos que pueden incidir en un funcionario”, dijo Ulloa en una entrevista en el progrma Flor Pregunta de Telemetro.

Añadió que “la sola apariencia que se puede tener, ya sea por beneficios en un momento dado o por conflictos con otras personas puede generar dudar y buscamos eliminar todos estos elementos que puedan hacer ruido, porque nuestra actuación va ser totalmente independiente”.

La fiscal Moore antes de su traslado manejaba uno de los expedientes más sensitivos del caso Odebrecht, donde se espera la comparecencia de altos funcionarios y figuras influyentes del Gobierno de Juan Carlos Varela y ahora pasa a ocupar el cargo de coordinadora de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Además Moore fue nominada en la administración de Juan Carlos Varela, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, para ocupar una vacante en la Sala Segunda de lo Penal, designación rechazada en enero del 2018 por el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, tras una mayoría de 52 diputados de los colectivos Cambio Democrático (CD) y del Partido Revolucionarios Democrático (PRD).

Ulloa aclaró que la Fiscalía Anticorrupción no la confirma un solo fiscal, sino que se trata de un grupo colegiado, que desde su llega al Ministerio Público se enfocó en fortalecer y ante la admisión de pruebas de expedientes existentes y la llega de nuevos casos de alto perfil.

“No cambio fiscales para beneficiar a nadie, no cambio fiscales para perjudicar a nadie” expresó Ulloa al destacar que no “busco que se introduzca un morbo donde no hay”, ante la reacción mediática a favor y en contra del traslado en la Fiscalía Anticorrupción de los fiscales Zuleyka Moore y Aurelio Vàsquez.

El fiscal Aurelio Vásquez ocupará el cargo de fiscal superior coordinador de investigación.

Ulloa dijo que se han adelantado las investigaciones preliminares de las denuncias de sobreprecios en la construcción del hospital modular Panamá Solidario y el proceso de compras de insumos para enfrentar la pandemia del Covid 19, entre los que se menciona los ventiladores y gel alcoholado.

“Estamos investigando cada uno de esos hechos, reconstruyendo en cada de uno de esos casos, el procedimiento de contratación que implica determinar la necesidad del bien adquirido, la calidad, el precio y el proveedor y todo el recorrido que hubo”, señaló Ulloa al indicar que la población debe tener la confianza que de encontrar irregularidades se tomarán las medidas necesarias.

“Cuando el Ministerio Público abre una investigación no se trata de una prensión de una culpabilidad, tenemos que acreditar los hechos y estamos incorporando los elementos” indicó Ulloa al destacar que no se va a actuar sobre la presión de determinados sectores.