Tendencia al alza en envío de remesas que creció en un 3,3% en 2019, cae con la pandemia

En 2019 continuó la práctica de enviar al extranjero más remesas de las que ingresan.

La Contraloría General de la República, en su informe de la Balanza de Pago de 2019, detalla que los envíos lograron la suma de $820.6 millones, mayor en 3,3% con relación al año preliminar (2018).

Las remesas son una fuente de ingresos vital para los países en desarrollo. La recesión económica actual provocada por la Covid-19 está afectando gravemente la capacidad de enviar dinero a los hogares de origen, y por eso es aún más urgente que acortemos el tiempo que llevará la recuperación para las economías avanzadas

DAVID MALPASS

PRESIDENTE DEL GRUPO BANCO MUNDIAL

A su vez, el total de recibidas fue de $493.1 millones, elevando su valor en 8,0%.

“El monto de los envíos se favorece con la afluencia de extranjeros que llegaron a ocupar rentables plazas de trabajo”, señala la Contraloría de la República en los comentarios de la Balanza de Pago, que se refiere a transacciones, es decir, se ocupa de los flujos, no de las tenencias, y registra acontecimientos económicos ocurridos durante un período de referencia y no el monto total de activos y pasivos que existen en un momento dado.

Entre los países a donde más dinero se envió destacan Colombia, Nicaragua, China, Estados Unidos y República Dominicana.

Las recibidas procedieron mayormente de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España y Perú.

Los datos registrados provienen de las casas de remesas y de las transferencias bancarias, establece la Contraloría.

EL informe de la Contraloría de la República destaca que del total de remesas extranjeras en 2018, las recibidas crecieron 3,0% comparadas con las del año 2017, mientras que las enviadas bajaron 4,7%, atribuible a las medidas aplicadas por las autoridades de Panamá, en materia de deportación, sumado al denominado “retorno voluntario”. A pesar de eso, las remesas remitidas fueron mayores que las recibidas.

En tanto, en 2017, las remesas enviadas al extranjero disminuyeron en 0,4% comparadas con 2016 y las mismas presentaron cifras más altas que las recibidas, dado que las expedidas alcanzaron la suma de $833.5 millones y el monto de las recibidas fue $443.7 millones, no obstante, mejoró en 4,1% respecto al año pasado.

En Panamá, hasta abril de 2019 se contaba con 14 casas de remesas autorizadas, según publica el Ministerio de Comercio e Industrias, que las regula a través de la Dirección de Empresas Financieras.

La Ley 48 de 2003 establece que cada año, la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias deberá realizar, por lo menos, una fiscalización en cada casa de remesas de dinero, para determinar su situación financiera y si en el curso de sus operaciones ha cumplido con las disposiciones de la ley y las leyes existentes en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Toda negativa de las casas de remesas de dinero a someterse a la fiscalización, así como la presentación de informes o documentos falsos, serán sancionadas por la Dirección de Empresas Financieras.

Un futuro incierto

“Las remesas son una fuente de ingresos vital para los países en desarrollo. La recesión económica actual provocada por la Covid-19 está afectando gravemente la capacidad de enviar dinero a los hogares de origen, y por eso es aún más urgente que acortemos el tiempo que llevará la recuperación para las economías avanzadas”, sostuvo David Malpass, presidente del grupo Banco Mundial. Las remesas ayudan a las familias a costear alimentos, atención de la salud y otras necesidades básicas.

Se prevé que en 2020 las remesas caerán marcadamente, cerca de un 20% en todo el mundo, como consecuencia de la crisis económica inducida por la pandemia de Covid-19 y el confinamiento.

La caída proyectada, que será la más abrupta de la historia reciente, se debe en gran parte al desplome de los salarios y el desempleo de los trabajadores migrantes.

Regulaciones

Panamá adicionó el artículo 253-A al Código Penal para “garantizar la seguridad jurídica y proteger el sistema financiero panameño, evitando que se envíen remesas de dinero al extranjero de forma ilegal”.

El artículo agregado señala que quien realice de manera comercial el servicio de transferencia de dinero, ya sea a través de sistemas de transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio y sin licencia de autoridad competente, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

En la Asamblea Nacional se mantiene en primer debate el proyecto de ley 46, que modifica el acápite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y adopta medidas fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas.

La diputada y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, presentó en julio de 2019 el anteproyecto dirigido a los extranjeros que viven y trabajan en Panamá.

El proyecto de ley de la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) propone la creación de un impuesto de 12,5% a las remesas que envíen los extranjeros, a sus respectivos países.

La diputada sostiene que en la actualidad las transferencias de dinero enviadas a través de casas de remesas no son gravadas, debido, en muchos casos, a que no son pagos relacionados con las actividades gravadas por la norma referida. Son transferencias simples de dinero enviadas al extranjero y no se tiene control si dichos fondos han pagado impuesto sobre la renta en nuestro país, sostiene la diputada en la exposición de motivos.

“Es decir que el envío de dinero a través de las casas de remesas, no es gravado y tiene un trato privilegiado frente a aquellos fondos que sí pagan impuesto a la remesa tal como lo exige el Código Fiscal”, insiste la diputada.

“Es por ello que vemos la necesidad de incluir este tipo de transferencias a través de las casas de remesas de dinero dentro de la regulación existente en el Código Fiscal. Adicionalmente, esta medida ayuda a generar ingresos adicionales al Tesoro Nacional y que las denominaciones del dólar americano no salgan del todo al extranjero, como ocurre hoy, y es uno de los motivos por los que enfrentamos carencia del billete de denominación de dólar estadounidense en Panamá”, plantea la diputada en la exposición de motivos del proyecto de ley.