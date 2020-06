Solidaridad y cooperación, armas más efectivas para vencer al nuevo coronavirus

El mundo está atravesando un momento tan difícil como pocos, enfrentando un enemigo feroz, la pandemia Covid-19. Se trata de un enemigo común, que no conoce fronteras de ninguna clase y al que todos los habitantes de este planeta no tenemos otra alternativa que unirnos y cooperar sinceramente entre nosotros para combatir.

Es a la luz de la idea de que todos somos miembros iguales de una sola comunidad de destino, que el Gobierno chino desea aportar, hasta donde alcance nuestra posibilidad, nuestro granito de arena a esta batalla de todos.

Para tal propósito, China ha venido haciendo gran esfuerzo por ayudar a la comunidad internacional en su creciente demanda de materiales antiepidémicos y lo hace con el más profundo sentido de responsabilidad para fortalecer el control de calidad de dichos insumos y regular el orden del mercado de exportación de los mismos.

El 31 de marzo, el Ministerio de Comercio de China (Mofcom, en adelante), la Administración General de Aduanas (GACC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos emitieron conjuntamente el “Anuncio sobre el Desarrollo Ordenado de la Exportación de Materiales Médicos” (No.5 de 2020), diseñado para fortalecer la supervisión de la calidad de exportación de cinco tipos de materiales médicos, a saber, mascarillas, ventiladores, termómetros infrarrojos, ropas protectoras y pruebas de ácido nucleico; y el 25 de abril, Mofcom, GACC y la Administración General de Supervisión del Mercado emitieron conjuntamente el “Anuncio sobre el Fortalecimiento de la Supervisión de Calidad de Exportación de Materiales de Prevención Pandémica” (No.12 de 2020) , diseñado para reforzar el control de la calidad de exportación de mascarillas no médicas.

Dichas medidas han sido ampliamente apoyadas por las empresas nacionales concernientes, y bien acogidas por los importadores extranjeros. Con el esfuerzo de todos los sectores pertinentes, se han logrado resultados satisfactorios: primero, la escala de exportación de materiales para la prevención epidémica sigue creciendo. Según las estadísticas del Mofcom, del 1 de marzo al 6 de mayo, China ha exportado materiales antiepidémicos a 194 países y regiones a través de adquisiciones privadas. En segundo lugar, los canales de exportación de los materiales antiepidémicos cuya calidad cumple con los estándares chinos o extranjeros se hallan completamente abiertos y despejados. Tercero, las autoridades pertinentes han intensificado investigaciones y sanciones contra los productos falsificad

os y de mala calidad, de acuerdo con las leyes y normas chinas.

Resulta menester señalar que en ciertos lugares no han faltado personalidades políticas y medios de comunicacion obstinados en propagar informaciones falsas sobre la calidad de los materiales sanitarios exportados de China, con el fin de denigrar y estigmatizar a la nación asiática. Por ejemplo, hubo noticias que afirmaron que materiales antiepidémicos exportados a Europa no funcionaban, cuando en realidad el problema fue causado por no haberse observado estrictamente las indicaciones y especificaciones técnicas. Otro ejemplo es un alto funcionario de la Casa Blanca, quien acusó a China de enviar a los Estados Unidos kits de prueba de baja calidad e incluso falsificados, acusaciones totalmente infundadas e irresponsables.

La pandemia Covid-19 todavía se está extendiendo a nivel mundial. En mi opinión, lo más importante que hemos aprendido de Covid-19 es que la vida y la salud de las personas, sean de donde sean, nunca han estado tan estrechamente conectadas, en otras palabras, toda la humanidad tiene, hoy más que nunca, un futuro y destino compartido. Tal como el presidente chino Xi Jinping ha puntualizado, una y otra vez, el virus es un enemigo común de toda la humanidad y la única forma de vencerlo es uniéndonos con solidaridad y cooperación, armas más efectivas contra semejante enemigo.

Consejero Económico y Comercial de la Embajada de China en Panamá