Covid-19: Consumo de oxígeno en el Complejo de la CSS pasa de 80 a 300 tanques diarios

Panamá reporta un incremento en el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos a causa de la covid-19.

La Caja de Seguro Social (CSS) empezó a realizar una reingeniería en las disposiciones de los servicios que ofrecen en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para hacer frente al incremento de los pacientes en las salas y las unidades de cuidados intensivos.

El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, detalló que dicha reestructuración pasa a convertir una serie de salas comunes, en salas que puedan atender pacientes críticamente enfermos y para ello han adecuado cerca de 30 camas adicionales para poder atender pacientes críticamente enfermos, específicamente aquellos que por la infección de la covid tienen insuficiencia respiratoria y requieren apoyo externo.

"Antes de la covid-19, el complejo Hospitalario Metropolitano consumía 80 tanques de oxígenos por día y ahora con esta enfermedad, se consume cerca de 300 tanques diarios debido a la gran demanda de pacientes", manifestó el director de la CSS.

"El incremento en el consumo de oxígeno, hasta este momento nosotros no hemos tenido evidencias para pensar que estamos frente a una disminución en el uso de oxígeno, pero estamos tomando acciones para eso", precisó Lau Cortés, en un recorrido por el nosocomio.

La CSS se prepara para suplir y ya empezó a redactar el pliego de cargos para poder adquirir algunos concentradores de oxígeno particularmente para pacientes que lo necesiten.

Lau Cortés giró instrucciones para que se adquieren más carretillas de las que se utilizan, para transportar los tanques de oxigenos. Al mismo tiempo se están instalando las líneas de oxígenos en los puntos críticos donde se va atender pacientes que requieran oxígeno.

“Podemos ir aumentando el número de camas ya demás, podemos convertir todo el Complejo en cuidados intensivos, pero si la población no hace lo que corresponde, sino obedecen las disposiciones sanitarias que ha hecho el Minsa y la CSS; si no se quedan en casa en lugar de estar en la calle... lo que estamos haciendo va a ser insuficiente y eso no es lo que nosotros quisieron ver para para esta población”, precisó el funcionario.