Ministra analiza acciones legales por 'difamación'

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos analiza la posibilidad de interponer acciones legales contra los padres de familia que han insinuado que la plataforma 'Ester' que lanzó el gobierno para las clases virtuales es un “negociado”.

Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, alega que ha sido calumniada. Archivo | La Estrella de Panamá

“Es preocupante, como lo he manifestado a las partes involucradas, la intención de utilizar el nombre de asociaciones de padres de familia para intentar desacreditar a terceros”, indicó la ministra en un comunicado difundido, este domingo.

Dijo que la última semana ha sido víctima de “ataques infundados” con la intensión de difamar e injuriar su actuación como servidora pública.

Gorday no menciona a nadie en particular, pero en el comunicado hace referencia a la Asociación de Padres de Familia de Panamá Centro (APMF). Indicó que el pasado viernes se comunicó con el presidente del gremio, quien “lamentó” la situación y le aseguró que ellos no son responsables de este tipo de acciones, señaló el comunicado.

“Son inaceptables estas conductas deleznables. Alzo mi voz de protesta, como funcionaria que cumple el mandato encomendado a mi cartera por ley. Repudio públicamente estas acciones que, además de ser actos cobardes, carecen de todo fundamento y evidencia”, indicó la ministra en el comunicado.

La Autoridad de Innovación Gubernamental en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca) desarrollan una propuesta de plataforma multimodal que, a la fecha, se encuentra en fase experimental en dos centros educativos cuyos usuarios y beneficiarios pueden dar fe de su efectividad, explicó.

“Es preocupante la intención de utilizar el nombre de asociaciones de padres de familia para intentar desacreditar a terceros”,

MARUJA GORDAY

MINISTRA DE EDUCACIÓN

El pasado lunes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en conferencia de prensa hizo el lanzamiento de la nueva plataforma de educación virtual 100% local. La herramienta está adaptada al currículo nacional por docentes, curriculistas, pedagogos, diseñadores y editores nacionales, y será utilizada en el país para el retorno a clases a distancia, el próximo 20 de julio.

La primera fase de la plataforma dotará de equipos a estudiantes y docentes de media, con especial atención de los 32,476 graduandos de 230 escuelas y permitirá la misma calidad de aprendizaje para los alumnos de áreas urbanas y áreas rurales del país, explicó el mandatario.

La ministra Gorday aseguró que se han hecho aseveraciones y suposiciones sobre procesos de contratación pública que ni siquiera se han realizado y esto puede ser verificado en la página del Meduca y en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto, agregó, demuestran un afán de promover la desinformación y fomentar el descrédito.

“Que nadie crea que podrá jugar con mi trayectoria de servidora pública, 31 años de servicio en el sector educativo y una hoja de vida intachable son mis mejores referencias”, indicó.

Como mujer y en nombre de las féminas que participan en el servicio público, social, empresarial y político del país, elevo una protesta responsable porque he sido objeto de violencia, se quejó.

“Las mujeres que somos figuras públicas, en muchos casos hemos sido injuriadas, hemos sido víctimas de burlas por nuestro físico, incluso ha existido el atrevimiento de intentar involucrar la privacidad de nuestras familias con la intención de causar daño moral”, recalcó la ministra.