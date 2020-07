Unas 2 mil unidades de la fuerza pública están en cuarentena preventiva

Unidades de la fuerza pública están en cuarentena preventiva, en hoteles tanto en ciudad capital como en las provincias para evitar contagios de covid-19. La información la confirmó el titular de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

“Las unidades de Senafront van por 30 días, antes de ir a sus puestos pasan su cuarentena y esto nos garantiza que vayan a los puestos libres de covid-19”, explicó el Ministro.

Las unidades de la Fuerza Pública prestan un servicio que los lleva a estar en primer contacto con las comunidades, otros están en las áreas fronterizas de difícil acceso, por ello pasan su cuarentena antes de ir al área de operaciones.

Las declaraciones del ministro Pino se dieron durante una visita que realizó a las instalaciones de un hotel donde ingresaron hoy unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), para guardar un aislamiento y poder ir de forma segura a prestar el servicio y evitar contagiar a sus familiares.

“La familia es parte de los estamentos directamente, son parte integral y están conscientes de este sacrificio que hacen sus familiares por la salud de ellos, de sus familiares y de la población en general. Las unidades brindan un trabajo que no para y con su trabajo normal son los primeros que se ponen en contacto con la ciudadanía al poner orden en cualquier escenario que se de en el país, no solamente de Covid y ellos comprenden que estamos haciendo esta estrategia para la protección de todos, por ello extiendo mis respetos y consideraciones a todas las familias de ese uniformado que es parte de nuestra Fuerza Pública y así me lo ha dicho el señor presidente de la República”, manifestó el ministro Pino.