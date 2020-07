Mitradel presentará propuesta de pago del décimo tercer mes

El proyecto de ley temporal para la protección del empleo, "no reforma en absoluto el Código de Trabajo", ni pretende ordenar la suspensión temporalmente del pago del décimo tercer mes, aclaró la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo.

En declaraciones a Telemetro Reporta, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), explicó los temas que aborda la iniciativa legislativa, la cual presentará hoy ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Según la Ministra, la iniciativa busca desarrollar la protección constitucional de la maternidad, proteger y mantener los puestos de trabajo, generar ingresos para los trabajadores, estabilidad para los empleadores y evitar los abusos laborales.

Entre los temas sobre los que se proponen crear nuevas normas laborales, de carácter temporal, están: la extensión de las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, pago de la segunda y tercera partida del décimo tercer mes del año 2020, el registro de los acuerdos mutuos para la terminación de las relaciones laborales, el cálculo de la prima de antigüedad y el fuero maternal para trabajadoras con contratos suspendidos y otras consideraciones.

En cuanto al pago del décimo tercer mes, la ministra señaló a Telemetro Reporta que: “el decreto 221 que es el que crea el décimo tercer mes, no regula el décimo tercer mes en suspensiones de contrato. Nosotros lo que estamos presentando es una propuesta de pago de la segunda y tercera partida -del décimo-, del 2020 y esto no es más que una propuesta que vamos a revisar dentro del proyecto de ley y que es en función de darle un aporte a los trabajadores que están suspendidos. No se está, en esa propuesta, bajo ningún concepto, tomando la proporcionalidad que establece el código, porque si así fuera las empresas que no han cerrado hasta este momento, van a pagar igual el décimo tercer mes que le corresponde a cada trabajador, las empresas que tuvieron la oportunidad de aperturar sus actividades económicas pagarán proporcionalmente, pero las empresas que están totalmente cerradas, que sus contratos están suspendidos estamos planteando un monto significativo que no tiene que ver con ninguno de los porcentajes de los salarios para poder dar apoyo a los trabajadores”

Zapata detalló que el proyecto de ley tiene 16 artículos. “Salvo la adición de un artículo al Código de Trabajo que establece la protección de las mujeres embarazadas en su fuero en el tema de la suspensión, no se reforma en absoluto el Código de Trabajo…”, señaló.

Enfatizó en que las normas de esta ley son temporales y en su gran mayoría rigen hasta el 31 de diciembre de este año.

La iniciativa legislativa establece también "la prórroga mes por mes de las suspensiones de los contratos hasta el término del 31 de diciembre. No es como se ha planteado que hay una reforma al Código de Trabajo es una norma temporal, transitoria, sobre todo para las empresas que han sido afectadas por la covid-19", dijo.

La titular del Mitradel indicó que actualmente hay 271 mil trabajadores con contratos suspendidos.