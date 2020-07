Rolando López sería imputado por la fiscalía, su abogado aún desconoce los cargos

Ángel Álvarez, abogado defensor del exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López alias "Picuiro" —a quien autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional le efectuaron allanamientos a algunas de sus propiedades donde se encontraron armas de fuego— afirmó la tarde de este miércoles que su defendido sería imputado por la fiscalía, aunque afirmó desconocer los cargos en su contra.

Allanan residencia de Rolando López, exjefe del Consejo de Seguridad; piden audiencia Lee más

Álvarez participó de la audiencia de afectación de derecho que inició alrededor de la 1:30 p.m. de esta tarde, con la participación del fiscal Juan Domingo, de la Fiscalía de Crimen Organizado y el juez Pinzón, de la provincia de Veraguas.

El abogado defensor explicó que allí solicitó que se multará al fiscal en razón de la inasistencia a la audiencia, que había sido solicitada por él para realizarse el día de ayer.

"Ellos se excusaron diciendo que no pudieron ver las notificaciones porque estaban muy ocupados con los operativos", sostuvo.

Detalló que el juez, actuando de buena fe, dio por válida la excusa y decidió no multarlo.

La audiencia de afectación de derecho —agregó Álvarez— había sido solicitada por todas las publicaciones que han sido filtradas y otras situaciones que se han dado en la investigación y se le solicitó al fiscal que hiciera la imputación de cargos dentro de los dos días siguientes.

El fiscal, antes de entrar al fondo de esa petición, dijo dos cosas: "Uno, que él consideraba que todo debía ventilarse en Panamá, y que a ellos les hubiera gustado que Rolando López estuviera aquí, para imputarlo. Dos, que él consideraba que en estos momentos no era prudente hacer la imputación, sino esperar a que se agendara una nueva audiencia".

Exdirector de Seguridad y de la Policía, vinculados a ‘caso de armas’ Lee más

El abogado indicó que ante esa respuesta del fiscal, advirtió que prácticamente había un allanamiento a la petición: "Le estoy pidiendo que me impute y él dice que lo va a hacer, pero en Panamá".

A razón de eso, el juez le preguntó al fiscal cuándo iba a agendar la audiencia. El fiscal respondió que tan pronto terminara la audiencia de la 1:00 p.m., iba a solicitarla.

Álvarez manifestó que otra situación que se le preguntó al fiscal de forma directa y expresa es si Rolando López Pérez estaba obligado o no a presentarse a esta audiencia, dejando claro que de ser así, estaba "en plena disposición de trasladarse desde donde estaban e inmediatamente entrar a la audiencia".

"El fiscal aclaró, uno, que no estábamos obligados, que no íbamos a poder entrar porque no estábamos en el listado; y que Rolando López tenía que esperar a que se le notificara su fecha de audiencia para venir", detalló Álvarez.

Al ser consultado de qué cargo se le puede acusar a López, el abogado Álvarez sentenció: "No sé. Para eso queremos la audiencia". "El juez fue muy insistente y dijo que si querían imputar, que debían agendar la audiencia de inmediato", agregó.

Álvarez aseguró que su defendido venía con él, que no está detenido y que está libre."Va a estar en Panamá esperando a que lo notifiquen de la audiencia".

Las armas que encontraron a López, concluyó la defensa, eran parte de una herencia y de una compra personal.

Con información de Adela Coriat.