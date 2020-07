Reformas electorales y constitucionales, en la mira de la Comisión de Gobierno 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, tiene ya en la mira los procesos de discusión de temas sensitivos durante los próximos meses, incluyendo los proyectos de reformas electorales y constitucionales.

Esta instancia legislativa que fue juramentada e instalada este martes, y según informó el propio diputado Adames, le corresponderá tratar una amplia gama de temas sensitivos, entre los que mencionó: las reformas constitucionales, reformas electorales, la legislación de migración y naturalización, y reformas al Código Penal.

Adames precisó que esta comisión se constituirá en un filtro de puertas abiertas para la discusión de los proyectos que lleguen para el debate.

Además de Adames, esta comisión está integrada por los diputados Roberto Ábrego, vicepresidente, Corina Cano, secretaria, Benicio Robinson, Juan Diego Vásquez, Rony Araúz, Marylín Vallarino, Zulay Rodríguez y Luis Ernesto Carles.

La semana pasada el también diputado del PRD, Leandro Ávila cuestionó a diputados copartidarios en una sesión del pleno legislativo, tras señalar que algunos de ellos se encontraban en tres o cuatro comisiones de las más relevantes.

Año tras año, entre las comisiones más disputadas por los diputados de las diversas bancadas están las de Presupuesto, Comercio, Credenciales, Economía y Finanzas y la de Gobierno.

Adames, quien es médico de profesión, presidió en el periodo pasado la Comisión de Salud, pero en esta ocasión optó por liderar la Comisión de Gobierno. También forma parte de la Comisión de Presupuesto.

Ávila, quien en el periodo pasado presidió la Comisión de Gobierno, instancia que realizó el proceso de consultas a nivel nacional del proyecto de reformas constitucionales, se mostró sorprendido luego de que fuera excluido de esta instancia y se le quitara la presidencia de la misma para este periodo 2020-2021, a pesar de que el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson le había asegurado que volvería a presidir esta comisión.

"Ese es el problema que tenemos en el PRD, hay un grupo que está en las cuatro mejores comisiones. Yo no sé qué tienen esas comisiones, pero ahora yo veo que de la noche a la mañana, de un supuesto consenso, no solamente se me saca de la presidencia de la Comisión de Gobierno, sino que se me saca de esa comisión", exclamó en su momento el diputado Ávila.

En esa misma sesión, minutos después, Adames le ripostó a Ávila e indicó que Benicio Robinson es el presidente del PRD. "Es nuestro amigo personal, pero Benicio Robinson no es el que dice quién va a ser el presidente de una comisión, si eso fuera así prácticamente todo estuviese invalidado", afirmó.