Atletas reaccionan por renuncia de Panamá a sede de los Juegos Centroamericanos

Usuarios en las redes sociales han respaldado la decisión del Gobierno de no ser sede de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2022 (JCC), pero a quienes esta renuncia es un balde de agua fría.

“A todos nos perjudica, especialmente en el ámbito económico ya que no tenemos la prioridad de lucirnos en casa, es muy probable el apoyo no sea mismo, obviamente va a disminuir la cantidad de atletas que no participaran porque muchos no contaran con el apoyo debido ya que muchas federaciones no tendrán el apoyo necesario. Eso nos va afectar como país”, fustigó el esgrimista Arturo Dorati.

Para el atleta ésta renuncia lo ‘entristece’ pero comprende la situación sanitaria por la covid-19 que atraviesa el mundo. “Si hay que desviar fondos por un tema de la salud por nuestro Panamá es totalmente comprensible”, recalcó Dorati a La Estrella de Panamá mientras culminaba su entrenamiento con miras a los JCC.

Quien concuerda sobre baja que tendrá Panamá en representantes deportistas, es el luchador Alvis Almendra. “Todas las disciplinas podían llevar el equipo completo, podían llevar más participantes, podían participar siendo sede, muchos atletas se van a restar”.

Almendra consideró también que el Estado pudo pensar más ésta decisión. “El gobierno sabrá lo que está haciendo, no hubo una consulta. Si es verdad que ese dinero ira a combatir la covid-19, bueno hay que aceptarlo”, remarcó el deportista con voz apesadumbrada.

El luchador también sentía que “era una oportunidad muy grande para el deporte ya que el país iba a quedar con infraestructuras nuevas o remodeladas; a raíz de todo eso no se dan, y a todas esas infraestructuras no se va hacer. Si no se hacían para los juegos centroamericanos difícilmente las van a construir”, remarcó Almendra a este medio.

El karateca Héctor Cención, por otro lado, indicó que la dimisión del istmo: “No afectaría en nada. Soy atleta y donde vaya voy a querer ganar. Obvio si fuera en Panamá todo fuera más bonito y mi familia y muchos seguidores del karate panameño me verían y eso es positivo. Pero no cambiaría mi manera de pensar nunca”.

Otro comentario es del comentarista de cadena ESPN, Andres Agulla quien señaló como “Una pena por los atletas panameños que se los merecen", escribió en su cuenta de Twitter.