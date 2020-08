Cortizo: 'Pasaremos un 2020 duro como el resto mundo'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, solicitó aprovechar el momento actual que vive la sociedad panameña para hacer los ajustes necesarios en aras de establecer un modelo más justo.

De acuerdo con el mandatario, 2020 será un año duro como en todo el mundo, pero en 2021 Panamá podría “rebotar con ganas hacia adelante”.

Cortizo ofreció esas declaraciones en la provincia de Chiriquí, durante una jornada de entrega de préstamos a pequeños productores chiricanos y provenientes de la comarca Ngäbe-Buglé, para los renglones de arroz, maíz, porotos, cebolla y ganado de cría del programa Panamá Agro Solidario, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El mandatario admitió que el país pasará un 2020 duro, aunque piensa que el “próximo año será diferente”.

Panamá lucha contra la pandemia de covid-19 desde el pasado 9 de marzo, un virus que ya ha contagiado a 71,418 personas y cobrado la vida de 1,574.

En este sentido, Cortizo solicitó a la población realizarse la prueba de hisopado cuando llegue el equipo de trazabilidad a su domicilio. “Aquí no hay opción de si quieren o no quieren hacérsela. Eso no funciona. Es obligación de cada ciudadano cuando se le dice que se tiene que hacer la prueba. Tiene que hacerse su prueba. Así lo estipula la ley”.