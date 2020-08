Médicos contratados para combatir la covid-19 reclaman sus pagos

El personal de salud contratado para hacer frente a la pandemia del covid-19 en Panamá reclama el pago de sus salarios.

El doctor Jonathan Guerra reveló a RPC Radio que varios médicos generales, enfermeras, técnicos en la salud, profesionales en salud ocupacional y laboratoristas nombrados durante la pandemia de manera temporal, se mantienen sin cobrar sus salarios y turnos extras.

Los especialistas de salud informaron en videos la falta de pago por parte de las autoridades y el personal que está laborando en todo el país.

En las últimas semanas el gobierno ha contratado 138 médicos generales, cinco médicos especialistas, 14 camilleros, 12 conductores, 160 enfermeras básicas, tres farmacéuticos, dos laboratoristas clínicos, 42 promotores comunales, seis tecnólogos de imágenes, tres técnicos en farmacias, dos técnicos de laboratorios clínicos, nueve técnicos de terapia respiratoria y 99 técnicos de enfermería.

Falta de insumos y pagos adeudados debilita al personal de salud que combate covid-19 Lee más

El doctor Guerra explicó, en la entrevista con RPC Radio, que han "tenido acercamiento con las autoridades, con nuestros jefes a nivel regional, de hospitales, porque hablamos de personal que trabaja desde Chiriquí hasta la Comarca en Guna Yala. Este no es un problema solo del área metropolitana donde yo trabajo, este es un problema a nivel nacional, nos dicen que actualmente no cuentan con los fondos, las planillas no tienen fondo".

El personal de Salud en Panamá, durante la pandemia, ha salido a protestar por la falta de insumos de protección y el pago de horas trabajadas.