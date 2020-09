Corte falla a favor de Waked: fideicomiso Soho es contrato administrativo

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en decisión unánime del 4 de septiembre, le propinó una derrota contundente a las pretensiones del expresidente Juan Carlos Varela, que había pedido a la Corte Suprema que declarara que el fideicomiso Soho era un contrato mercantil, no administrativo, y por lo tanto de competencia de los tribunales civiles, no de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual se presentó la demanda, y además que ordenara el archivo del expediente, a lo cual tampoco accedió la Corte.

El juicio civil, que pretendía Varela, habría durado cerca de 10 años y al final la Sala Civil de la Corte probablemente habría sostenido que el fideicomiso era administrativo no civil, pero para ese momento ya el empresario Abdul Waked no habría podido ir a la Sala Tercera de la Corte (de lo contencioso-administrativo) porque habría transcurrido la prescripción de un año para la acción ante esta.

El centro comercial Soho Mall, propiedad de Waked, fue puesto en un fideicomiso en el Banco Nacional, pero esta entidad en la administración Varela e incumpliendo el propio fideicomiso, se deshizo del centro comercial y lo vendió a un tercero. Waked recurrió a la Corte Suprema de Justicia.

La estrategia de Varela y de sus abogados era clara: que la privación del derecho de propiedad de Soho quedara impune, sin responsabilidad para el Estado.

El abogado de Waked, el doctor Arturo Hoyos, expresidente de la Corte Suprema y destacado abogado y jurista, fue desde el inicio a cerrarle el paso a Varela y demostrar que el fideicomiso Soho y los actos que lo precedieron (vías de hecho de funcionarios de Varela que exigieron que Waked colocara Soho en fideicomiso y que el Banco Nacional lo vendiera y la Resolución de Gabinete No. 62 de 2016 que declaró el tema como de interés público, lo que destaca la Corte) y que originaron el fideicomiso, eran todos de carácter administrativo. La Corte ha aceptado este criterio del doctor Hoyos, quien se anota un triunfo sin precedentes frente al Estado.

El centro comercial más exclusivo de América Latina es Soho Mall. Archivo | La Estrella de Panamá

La Corte sí estimó que el Ministerio de la Presidencia debió ser notificado por el ex magistrado Abel Zamorano, ponente original, por lo que decretó que la ausencia de notificación era nula. Ahora el asunto volverá al nuevo ponente magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, quien resolverá sobre la admisión de la demanda, pero la objeción central del gobierno de Varela y del procurador de la Administración, Rigoberto González –que la Sala Tercera no era competente por no ser el fideicomiso Soho de carácter administrativo–, ha sido rechazada por todos los magistrados de esa Sala, incluido el ponente.

La Corte, sostienen diversos juristas, ha impedido que la privación del derecho de propiedad sobre Soho quede impune, sin responsabilidad para el Estado, como pretendía el recurso de la administración Varela.