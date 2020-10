Presidente Cortizo realiza visita sorpresa al corregimiento de Cauchero, en Bocas del Toro

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen realizó una visita sorpresa en el corregimiento de Cauchero, en la provincia de Bocas del Toro, para conocer la opinión de la comunidad y de algunas autoridades locales, antes de tomar la decisión de sancionar o vetar el proyecto de ley 135 que crea 10 nuevos corregimientos en esta provincia.

Moradores de este corregimiento han realizado diversas protestas para oponerse a este proyecto de ley, impulsado por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), y han exigido el presidente Cortizo que vete esta iniciativa.

Los manifestantes rechazan que el corregimiento de Cauchero, que forma parte del distrito de Bocas del Toro, sea excluido de esta circunscripción territorial.

Con el proyecto, de ser sancionado por el presidente y convertirse en ley de la República, Cauchero pasaría a formar parte del distrito de Almirante, algo a lo que se oponen sus moradores.

El gobernante viajó con pocos acompañantes a esta comunidad y luego al distrito de Almirante, en donde se hizo pasar como un desconocido tapando su rostro con una pintoresca mascarilla y cubriendo su cabeza con una gorra con el logo de una empresa constructora.

Cortizo Cohen no avisó a los diputados oficialistas, Benicio Robinson y Abel Ánrego Baker de su visita a la provincia de Bocas del Toro

"Tal como me comprometí, he llegado aquí con dos personas solamente, no le he avisado ni a la gobernadora de la provincia de Bocas del Toro, ni al alcalde, ni a los representantes ni a los diputados. El objetivo de esta visita sorpresa... fantasma como algunos la conocen, es poder ver en el sitio todo el viacrucis de las personas que viven aquí en este corregimiento de el Cauchero, que tienen que agarrar de tierra firma un bote o una lancha para hacer todas sus diligencias municipales en Isla Colón", relata el mandatario en un video que circula en las redes sociales.

Cortizo en su vista sorpresa se hizo pasar por un empresario texano-mexicano, y dijo ser propietario de un terreno de 12 hectáreas en donde estaba interesado realizar una enorme inversión y que necesitaba hablar con el alcalde de Bocas del Toro.

Reunido ya con el alcalde de Bocas del Toro, Emiliano Torres, del opositor partido Cambio Democrático (CD), en su oficina, el presidente Cortizo, aún manteniéndose como incógnito le habló de su interés de realizar una inversión, pero minutos después se quitó la mascarilla para dejar ver su rostro y hacerse reconocer.

"Estoy a la orden, nada más vine a visitar por el tema este de los corregimientos, yo quería saber exactamente por ejemplo, el tema de Cauchero, inclusive decirles a ustedes si nos ponemos de acuerdo. Que nadie salga perjudicado, que la gente de la comunidad se beneficie, que la misma isla se beneficie; porque para aquí tenemos una serie de inversiones que van casualmente a iniciar en enero”, contó el mandatario al alcalde Torres.