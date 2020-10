Consejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo

El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, realizó una visita a Panamá este miércoles como parte de una gira por varios países latinoamericanos. Llegó a las 6:00 a.m. procedente de México, y se dirigió a la Cancillería donde sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí; el canciller Alejandro Ferrer, y el ministro del Canal, Aristides Royo.

En la reunión a puerta cerrada se tocaron temas de la agenda bilateral, como asistencia técnica en ciberseguridad, lavado de dinero, y especial énfasis en las inversiones de empresas del país norteño en el istmo.

Es la segunda visita que recibe Panamá de un alto funcionario de Estados Unidos en menos de tres meses. A mediados de agosto pasado, el mandatario Laurentino Cortizo atendió al consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, el embajador Robert O'Brien, acompañado de una comitiva especializada en temas de seguridad con quienes conversó sobre la creación de una fuerza de tarea conjunta EE.UU.-Panamá para combatir la corrupción y el lavado de activos.

Estados Unidos se ha mostrado muy interesado en invertir en Panamá para capacitar a fiscales en el combate al blanqueo de capitales, que hasta el momento ha tenido resultados muy cuestionables de condenas en casos de alto perfil.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantiene a Panamá en la lista de países con deficiencias en el combate al blanqueo de capitales y el terrorismo, y Estados Unidos se ha comprometido en ayudar al país para salir de esta lista. La intención de los estadounidenses parece centrarse en ayudar en la elaboración de investigaciones sólidas que resistan los debates en los tribunales. Con la visita de O'brien se conoció sobre la capacitación y consultoría de personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) a fiscales, agentes de estamentos de seguridad y agencias regulatorias de Panamá, una inversión de $5 millones.

“Francamente, Panamá está en el camino correcto. Hemos puesto en marcha una fuerza de tarea conjunta para combatir el lavado de dinero. Los esfuerzos que hemos puesto en ello comenzarán a rendir frutos”, indicó Brechbuhl.

Añadió que Panamá fue el primer país en firmar el memorándum de entendimiento “América Crece”, el cual facilitará que las inversiones estadounidenses entren a Panamá. “A final de cuentas, estas inversiones permitirán la creación de valores agregados, y en última instancia mejorará la calidad de vida de las personas. Por lo que, trabajando juntos en esta dirección crearemos un ambiente que permita mayores inversiones estadounidenses”.

A medio día, Brechbuhl sostuvo una reunión virtual con representantes de empresas de ese país instaladas en Panamá.

El representante del gobierno de Trump concretó una donación de 50 ventiladores para atender las necesidades sanitarias en Panamá.

“Es tiempo de celebrar los logros y reconocerlos. Entiendo que la situación en Panamá con la covid-19 ha mejorado, pero aún tenemos un largo camino por recorrer hasta que el virus no sea un riesgo para nuestra población, la salud, las economías y los importantes impactos”.

La donación se realizó a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, USAID como resultado de una conversación en el pasado entre los presidentes Donald Trump y Laurentino Cortizo.

“El presidente Trump prometió que ayudaría a Panamá con unos ventiladores para ayudar a los hospitales panameños a tratar a pacientes con covid-19”, expresó Brechbuhl.

La donación efectuada por Estados Unidos totaliza medio millón de dólares.

“Es la tercera vez que vengo a Panamá, no siempre me puedo quedar el tiempo que me gustaría, pero tengo un gran respeto por su país y su gente, y me siento contento de estar aquí hoy”, comentó.

En horas de la tarde partió a Uruguay.