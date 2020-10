Diputado Adames le dice 'asesina' a su copartidaria Zulay Rodríguez en la Asamblea

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames llamó “asesina” a su copartidaria y también diputada Zulay Rodríguez durante un enfrentamiento verbal que ambos protagonizaron este jueves en el pleno legislativo, según reportes de @ecotvpanama.

Las diferencias surgieron debido a que un grupo de diputados, entre ellos Adames, decidieron no avanzar el día de hoy en la discusión del proyecto de ley 206, impulsado por el diputado del partido panameñista Luis Ernesto Carles que busca incrementar las penas de cárcel a conductores ebrios que provoquen homicidios culposos.

La diputada Rodríguez estaba a favor de que se avanzara con el análisis de este proyecto el día de hoy, por lo que ésta dirigiéndose a Adames le dijo "tú eres el que mandas aquí, tú no eres el que manda".

"Tú eres el que mandas aquí", le cuestionó Rodríguez a Adames nuevamente, e inmediatamente Adames respondió, “yo no soy asesino”.

“Tú eres el que mandas...él no manda”, dijo nuevamente Rodríguez en el pleno y continuó reclamándole a su copartidario cuando éste se disponía a tomarse la foto oficial tras la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 26 que busca limitar la utilización del plástico de un solo uso.

“Qué me pegue... que demuestre lo que que tú eres, demuestra lo que tú eres", gritó nuevamente Rodríguez cuando Adames bajaba de la mesa principal del hemiciclo legislativo, hacia su curul, a lo que Adames le respondió a Rodríguez, "yo no soy asesino...tú eres asesina”.

Zulay Rodríguez reacciona

Tras el incidente, la diputada Rodríguez en su cuenta de twitter posteó que: "Hoy fui agredida por un colega que no está de acuerdo con el proyecto 420 que regula los intereses bancarios. Es difícil luchar contra los poderes económicos, que controlan medios de comunicación, periodistas y elementos políticos. No me van a callar, vamos con todo. #NoAlaUSURA".

Minutos después, en entrevista con La Estrella de Panamá, Rodríguez indicó que previamente en el pleno hubo de todo un poco.

"Tema bancario, los ciclistas (que avalan el proyecto 206), querían baja las penas (los diputados que se oponen a las sanciones propuestas), nosotros dijimos que no se podían bajar las penas, ese proyecto estaba en discusión en estos momentos", sostuvo Rodríguez.

Agregó que "no solamente fue Zulay, él (Adames) le dijo al diputado Carles que lo invitaba a pelear que le iba a meter su puñete. Él (Adames) a todo el mundo invita a pelear, después dijo que me iba a sacar la ch**** a mi".

"Él gritó que yo valía ve*** y después comenzó a gritarme que yo era una asesina, y yo le digo, por favor, deja de estar inventando mentiroso, tú no mandas aquí, yo le dije que esa decisión se tenía que tomar en conjunto", agregó Rodríguez.

También, según Rodríguez, el diputado Adames sacó a relucir el tema bancario y precisó que éste le afirmó que nadie se lo iba a aprobar. "Me dijo que eso no iba", puntualizó Rodríguez.