Comenenal pide al Gobierno que vete el proyecto de ley que unifica atención de salud

El gremio de médicos sostiene que no es el momento oportuno para hacer dicha integración. También reclaman que sector médico no ha sido consultado

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) informó sobre su oposición al proyecto de ley 311, que busca unificar el sistema de atención de salud de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) y pide al presidente de la República, el veto parcial.

El gremio aclaró que al tratarse de la transformación de la salud del país, no fue consultado ni tampoco la Comisión de Alto Nivel (CAN), por lo que no es el momento oportuno para hacer dicha integración.

En el documento firmado por Domingo Moreno, presidente de AMCHM y coordinador de la Comenenal junto a Julio Osorio, vicepresidente de la AMEHR-Chiriquí y secretario de la Comenenal, el gremio basa su negativa en tres puntos:

En estos momentos no se puede ordenar a que cualquier persona se atienda en cualquier institución.

Apenas se está empezando la Transformación de la Salud en Panamá, o sea, estamos apenas al inicio de la 1ª etapa de Coordinación efectiva entre CSS y Minsa. La Integración efectiva es la 2ª etapa, y al final de ella se dará la integración entre CSS y Minsa.

La 1ª etapa de Coordinación efectiva es para ordenar el desorden que hay en ambas instituciones MINSA-CSS. Y cada etapa puede tomar de 3 a 5 años.

Sin embargo, la Comenenal reconoce que se puede dar inicio a la construcción de un nuevo sistema de compensación de costos de atención en salud entre CSS y Minsa, y subdividen en cuatro puntos:

La Comenenal cree se puede y debe ordenar y construir un nuevo sistema.

El gremio en 2018 había teorizado que hacía falta una serie de requisitos para iniciar la 1ª etapa de transformación de la Coordinación efectiva entre CSS y Minsa.

Una ley sobre este tema debe ser sólo un marco, ya que "(siempre hay riesgo de que en la Asamblea de Diputados salga lo que sea)".

Entendiendo que la Compensación de costos de servicios de Atención en salud es una herramienta más para la integración de los servicios de salud, queda expresamente ordenado que ella deberá elaborarse y ponerse en ejecución durante la etapa de Coordinación efectiva entre CSS y Minsa, etapa previa a la Integración efectiva. La Integración efectiva empezará a regir luego de una declaración pública conjunta de CSS y Minsa que certifique que se ha cumplido.

"No podemos estar de acuerdo con esto y que continúen las inmensas desigualdades en Salud y que haya panameños excluidos total o parcialmente del Derecho Humano a la Salud", puntualizó la organización.

Finalmente, reiteran que "siempre defenderemos a la CSS. Y no permitiremos que se dañen más las finanzas de la CSS".