El Consejo de Gabinete aprobó este jueves la suma de $48 millones, para la compra de cuatro millones de dosis de la vacuna covid-19 de Pfizer, que serían administradas en dos dosis a dos millones de personas. Lo anterior, lo reveló este viernes el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Cortizo quien visitó el centro de acopio en Renacimiento, provincia de Chiriquí, luego de una semana de los siniestros naturales producto de la lluvias y deslizamientos por el huracán Eta, se reunió con un grupo de productores agrícolas, a quienes les manifestó su apoyo y respeto.

Cortizo invitó a la población en general a no bajar la guardia. "El uso de la mascarilla no es negociable, pues están tetando contra la economía y la salud del país. Si usted ve a alguien usando mal la mascarilla llámele la atención, no hay margen para juegos", aseveró.

El llamado del mandatario se da en medio de un aumento de casos de covid-19. "Estamos viendo que el porcentaje de positivos está aumentando", hace unos días era de nueve y, ahora oscila de 12 a 15. "No es inteligente es bruto, no podemos relajarlos; lo inteligente es cuidarnos, este es un virus traicionero", afirmó.

"Todos tenemos que cuidarnos, lavarse la manos o aplicarnos alcohol. No se descuide cuando esté comiendo. Ojo! cuando se come comida", aseguró.

"El mandatario relató que en días pasados, una cabo segundo, que le acompaña en las giras, a pesar de cuidarse con todas las medidas de bioseguridad al igual que él, resultó positivo de covid-19".

Este viernes Cortizo tuvo su primera gira de trabajo en la provincia de Chiriquí, luego de cumplir con la cuarentena social del 30 de octubre al 12 de noviembre, al ser considerado contacto de covid-19 positivo, no obstante, durante el asilamiento obligatorio, el presidente no presentó sintomatología alguna.