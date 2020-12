Etesa emite aviso de lluvias y vientos por el paso de un nuevo frente frío en Centroamérica

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) ha emitido un nuevo aviso de vigilancia ante la intensificación de un frente frío que se está moviendo en Centroamérica que generará lluvias y vientos en el país, durante esta semana.

"Centroamérica en vigilancia por el paso de un nuevo frente frío intensificándose sobre México y el Golfo de México, moviéndose a Centroamérica y empezando a influenciar en las condiciones del tiempo. Durante los próximos días nublados, lluvias y vientos se harán presente, incluyendo a Panamá", publicó Emanuel Velásquez, meteorólogo de Etesa en su cuenta de Twitter.

Etesa prevé lluvias significativas en los próximos días en Bocas del Toro, Guna Yala, Coclé, Panamá Centro y Oeste.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de hoy, en horas de la mañana se esperan algunas lluvias o chaparrones aislados sobre las provincias y comarcas del Caribe Panameño. Para las provincias del Pacífico panameño se espera cielo nublado y mayormente soleado.

El Sistema Nacional de Protección de Civil (Sinaproc) recuerda a la ciudadanía que durante las lluvias no debe cruzar ríos ni quebradas; si observa el agua turbia no pasar, ya que las cabezas de agua son repentinas. No transitar por vías anegadas. Si se encuentra en carreteras y autopistas, disminuir la velocidad de su auto.

