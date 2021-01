Cortizo y otros jefes de Estado felicitan a Joe Biden como nuevo presidente de EEUU

Felicito al 46° Presidente de EEUU @JoeBiden. Señor Presidente, cuente con 🇨🇷 para trabajar con 🇺🇸 en nuestros principios compartidos.



Congratulations to the 46th President of the USA, Joe Biden. Mr. President, count on 🇨🇷 to work with 🇺🇸 in pursuit of our shared principles.