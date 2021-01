'Para atender la pandemia se han hecho compras conjuntas para mejorar los precios'

Rafael Fuentes, director de Contrataciones Públicas, conversa sobre el proceso de compras conjuntas entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), un mecanismo que se instauró con el propósito de homologar los precios.

Rafael Fuentes, director de Contrataciones Públicas. Cedida

Fuentes defiende la transparencia de la gestión de compras públicas a través de las cotizaciones en línea. La herramienta, aseguró, permite evaluar que las empresas cumplan con los requisitos para ser proveedores y quién tiene los mejores precios.

A este proceso le denomina “la forma más transparente de hacer las compras”.

Aclaró el procedimiento para la adquisición de camas de hospitales para pacientes con covid-19. Aseveró que se ha comprado a los mejores precios.

¿Puede explicar cuál es el proceso para compras conjuntas?

La mesa conjunta Minsa-CSS se instauró el 24 de junio de 2020 para atender los requerimientos de las instituciones durante la pandemia. Con esto se buscaba unificar esfuerzos y homologar precios. A lo largo de los años hemos observado que el Minsa tiene un precio de un producto y la CSS otro. Obviamente, la CCS, por el volumen de compra tiene precios más económicos. Para atender la pandemia, se ha tratado de hacer compras conjuntas para ir mejorando los precios.

¿Cuántas solicitudes de compras de camas se han hecho?

Hasta el momento se han hecho varias solicitudes de camas. Obviamente, cuando tenemos que adecuar alguna instalación tenemos que comprar camas. Desde el año pasado, se ha estado convocando a través de la página de Panamá Compra a elevar las solicitudes de cotización, donde además de camas se han pedido oxímetros y medicamentos, etc. En diciembre de 2020 y enero de 2021 se hicieron tres solicitudes de compra de camas.

¿Qué se busca con el nuevo sistema de cotizaciones en línea?

Es la forma más transparente de hacer las compras. Recordemos que para las compras del estado de emergencia se está utilizando el artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas, que es el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia para comprar directamente.

Lo que nosotros estamos haciendo es que esa solicitud de cotizaciones las estamos haciendo públicas. Entonces no hay una contratación directa per se porque se determina a quién se adjudica de una lista de solicitud de cotizaciones efectuada a través de la plataforma Panamá Compra.

Pero, las solicitudes deben ser públicas...

Todas las cotizaciones son públicas. Todos los bienes y servicios que se requieren para atender la pandemia se publican a través del portal Panamá Compra, en el acceso directo de mesa conjunta Minsa-CSS. Ese acceso es público para cualquier empresa que desee participar, es decir, si usted vende camas, guantes e insumos puede participar. Lo único es que tiene que cumplir con los requisitos que se exigen en la solicitud de cotización. En esta ocasión se pidieron camas tanto eléctricas como manuales para adecuar las instalaciones para moderado y Ucre.

¿Cuántas empresas han cotizado para vender camas al Estado?

Desde el año pasado hasta el momento más de 12 empresas han estado participando y haciendo sus ofertas. Cuando el proveedor hace la oferta, el sistema de Panamá Compra de manera automática genera un cuadro comparativo y que expone al público. Las empresas incluso pueden ver sus cotizaciones.

¿Qué establece este cuadro comparativo?

Se instala un equipo técnico por cada institución y se empieza a verificar el cumplimiento de cada una de las empresas. Después un equipo realiza el informe de abastecimiento. Analiza el informe técnico y los precios, y determina a quién se le va a adjudicar.

¿Cuántas de las tres solicitudes de compra de camas han sido adjudicadas?

Solamente una de las tres solicitudes tiene un informe técnico y de abastecimiento. En esa ocasión se compraron 220 camas manuales y 40 eléctricas. Hay proveedores que ofertaron desde $2 mil hasta cerca de $11 mil, por unidad. Las empresas cumplían con las especificaciones técnicas y los requerimientos. Eso es lo que determina el informe técnico. Pero si vemos el de abastecimiento, que sale en la página, nosotros le estamos comprando las camas manuales y eléctricas a los mejores postores.

¿Qué quiere decir con los mejores postores?

Es decir que esa cama de cerca de $11 mil, que el proveedor ofertó, porque puede participar, no se compró. La decisión del informe de abastecimiento indica que se compró a otro proveedor. Hubo varias ofertas: $3,800, $7,800, $6,850 y $10,990. Las 40 camas se le compraron al proveedor de $3,800 porque cumple con los requerimientos mínimos exigidos. Estamos adjudicando a la empresa con mejor precio.

Y las camas manuales, ¿a qué precio?

Las manuales se compraron a $1,900. Todas las empresas que participan se evalúan y se verifica su cumplimiento. Si hubiese llegado una cotización de una empresa que hubiese ofertado $1,000, $1,500 u $800 y cumple con las especificaciones técnicas, de seguro se la adjudicamos. Lo que estamos tratando de buscar a través de las solicitudes de cotización es la mejor oferta para el Estado.

Pero si existe en el mercado un precio mucho más bajo, ¿no hay un mecanismo para comprar más barato?

Hay un proyecto que busca hacer obligatorio el uso de las caretas. Nosotros mandamos a solicitar a través de cotizaciones en línea un millón de caretas. Nos pasó lo mismo que con los oxímetros, donde ofertan desde $7 hasta $200. Con las caretas nos ofertaron desde 45 centavos hasta $2.50. Hicimos una nueva convocatoria y logramos disminuir el precio hasta 29 centavos y hasta $2. Adicional, en esa de 0.29 se exigió modificar el precio a 0.23. Se compró el millón de caretas a los que ofertaron más barato. Quiero decir que la única forma que nosotros como Estado podemos identificar que hay mejores precios disponibles es que los proveedores participen dentro en las cotizaciones en línea. Si hay proveedores que pueden ofrecerle un mejor precio al Estado, Panamá Compra no limita la participación. Lo que puede que pase es que aquellos proveedores que pueden ofrecer mejores precios no están interesados en venderle al Estado. Nosotros no podemos obligarlos.

¿Qué empresas pueden venderle al Estado?

La mesa conjunta Minsa-CSS no limita la participación de las empresas. Todas las que quieran participar pueden hacerlo... Pero recordemos que hay unos requerimientos bien establecidos dentro de la ley. No puede salir alguien diciendo que vende camas y yo voy a comprarlas. El proveedor tiene que cumplir con un certificado de oferente, con una ficha y un criterio técnico de la CSS. Lo que queremos buscar es productos de calidad porque son equipos que van a quedar funcionando para el Estado.

Entonces, entiendo que la información de las cotizaciones de las camas está publicada.

Sí, todo el proceso está publicado.

COMPRAS ESTATALES

Se desempeñó como consultor especialista de compras públicas para países de la región

Nombre completo: Raphael Ariel Fuentes G.

Nacimiento: 7 de diciembre de 1977, Panamá.

Ocupación: Director general de Contrataciones Públicas

Resumen de su carrera: Entre 2003 y 2007 trabajó como gerente de Compras en la empresa Coca-Cola Femsa Panamá, y entre 2007 y 2009 tomó las riendas de la Dirección de Políticas y Gestión de Compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, donde gestionó los primeros convenios marco y creó el primer Catálogo Electrónico de Productos y Servicios.