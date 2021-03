Rómulo Roux: 'Tenemos que quitarle poderes al Órgano Ejecutivo'

El abogado y político panameño Rómulo Roux promueve una nueva constitución a través de una asamblea constituyente.

Rómulo Roux representó la segunda fuerza más votada en las elecciones de 2019. Archivo | La Estrella de Panamá

Roux, quien es presidente del Partido Cambio Democrático (CD), ha conversado con otras organizaciones políticas de oposición y grupos civiles para fundar un movimiento que permita conseguir las 550 mil firmas que se requieren para convocar el proceso.

En esta entrevista con La Estrella de Panamá, el político explicó cómo avanza la iniciativa y el proceso de elección de los 60 constituyentes.

Está convencido de que para alcanzar el objetivo propuesto hay que unir fuerzas y deponer intereses políticos.

En su opinión, el proceso para alcanzar una nueva constitución puede durar dos años. Es decir, que para 2023 empezaría un nuevo contrato social.

Entiendo que usted está liderando un movimiento pro-constituyente, ¿cuál es el procedimiento que se va a aplicar?

En su momento me inclinaba por un mecanismo en el que nos pusiéramos todos de acuerdo para llevar un documento consensuado que se aprobara en dos asambleas, para tener una nueva constitución. Lamentablemente, esa opción no existe hoy.

Pero seguimos teniendo la misma necesidad de una nueva constitución. Eso nos pone a nosotros a pensar que la única manera que podemos conseguir una nueva constitución para poner al país a andar otra vez, para rescatarlo, para construirlo, para salvarlo, es a través de una constituyente.

La opción puede ser convocada por el Ejecutivo o por la Asamblea. Pero no hay ninguna voluntad, ni del presidente ni de quienes controlan la Asamblea de hacerlo. Eso nos deja a nosotros la opción de la búsqueda de firmas. Son 550 mil firmas que hay que conseguir para llamar a una asamblea constituyente.

Una vez que un grupo, un particular o un partido político presente la solicitud y que sea aceptada, inicia un periodo de capacitación. Luego arranca un periodo de seis meses para poder conseguir las firmas.

Después de conseguir las firmas tiene que venir una elección en la cual se eligen los 60 constituyentes que redactarán la constitución. Esa constitución es sometida también a un referéndum nacional para que los panameños digamos sí o no, estamos de acuerdo o no.

¿Cómo ha avanzado esta iniciativa?

Nosotros, como partido político, hemos tenido discusiones internas. También hemos tenido conversaciones tanto con otros partidos políticos como con los presidentes de esas organizaciones. Además, hemos conversado con otros grupos de personas que no necesariamente son independientes, pero que están saliendo a buscar firmas.

Hay varios grupos que no son partidos políticos. Algunos me han dicho que no quieren partidos políticos en su iniciativa. Mientras otros han dicho que sí, que la única manera de lograr las más de 500 mil firmas es si nosotros deponemos intereses políticos y partidarios, y nos sumamos en un gran movimiento, en una gran alianza para buscar firmas.

Todos los panameños que representamos a la sociedad y queremos un mejor país, tenemos que sumarnos a ese esfuerzo. Yo, en lo personal, creo que lo mejor sería una gran alianza, un gran frente, para lograr conseguir las firmas. Pero como te dije anteriormente, siempre es una opción como partido político salir a buscar las firmas y que hagan lo propio otros partidos políticos, otros gremios y grupos.

¿Quiénes de alguna manera se han sumado a este movimiento?

No voy a mencionar nombres de personas que no lo hayan hecho público, porque creo que por respeto les corresponde hacerlo a ellos. Lo que yo empecé a promover desde el año pasado es la búsqueda de firmas, que es un mecanismo para lograr la constituyente.

Para promover una nueva constitución a través de una constituyente no podemos depender ni del Ejecutivo ni de quienes controlan la Asamblea. Tenemos que depender de los que estamos en oposición, de los que estamos dispuestos a deponer nuestros intereses políticos y partidarios para alcanzar la cantidad de firmas. Y, sí, yo he conversado con presidentes de otros partidos políticos. Lo hice con José Isabel Blandón, que es presidente del panameñismo. He conversado con otras personas que públicamente han dicho que están conformando movimientos para determinar la mejor manera de conseguir las firmas.

¿Qué papel estaría jugando la Asamblea Nacional con esta propuesta de constituyente?

En una constituyente por la vía de las firmas los que juegan el rol son el Tribunal Electoral, principalmente, y la Asamblea Constituyente. Lo que nosotros queremos o a lo que aspiramos, en nuestro movimiento, es a conseguir las firmas para llamar a una asamblea constituyente y que esas 60 personas se sienten y redacten una nueva constitución para el país. Una vez que se apruebe sería nuestra nueva constitución.

En caso de crearse una asamblea constituyente, ¿cómo serían escogidos los integrantes de esta?

Son 60 constituyentes. Y, según la Constitución actual, son elecciones provinciales. Todavía ese tema no ha sido reglamentado por el Tribunal Electoral. Pero todo indica que será por provincia, mediante listas, tanto de partidos políticos como de independientes que pueden presentarse. Se saca por provincia la cantidad que le corresponde a la zona, a la comarca, en relación al padrón electoral.

Y, ¿qué cambios usted propone para esta nueva constitución?

Como he dicho, una vez que elegimos a los 60 constituyentes, ellos son soberanos. Ellos van a poder decidir qué es lo que van a incluir en esta nueva constitución. No somos nosotros los que vamos a decirles a los constituyentes qué van incluir en la nueva constitución.

He dicho y reitero que aspiramos a que sea un movimiento apolítico. Pero a nosotros nos va a corresponder presentar listas de candidatos a constituyentes. Nosotros vamos a tratar de que esos constituyentes vayan a esa asamblea con la visión que nosotros tenemos. Y esa es una visión de reformar la constitución que nosotros necesitamos, que haya una verdadera separación de los tres poderes del Estado, una independencia y una autonomía del Ejecutivo, del Legislativo y del Órgano Judicial, que los panameños sientan que el gobierno está trabajando para ellos.

Tenemos que revisar cómo está conformada la Asamblea. Hay que considerar cómo vamos a escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que quitarle poderes al Ejecutivo, porque este es un país excesivamente presidencialista. Esos son los temas que tenemos que abordar. Pero al final del día todos deben ir encaminados a darle a cada uno de los órganos del Estado la independencia que necesita para tener una verdadera democracia que le devuelva la confianza al país.

¿Cómo garantizar que este no es un movimiento político?

La mejor manera de garantizar que no sea un movimiento político es que logremos sumar a diferentes actores, que no sean solo de partidos... Para eso hay que dejar a un lado esas aspiraciones políticas, lo que representa cada partido e ideologías. No podemos dejar que este movimiento lo tomen los partidos políticos. Por eso hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar a otro movimiento y ser parte del mismo, sin necesariamente tener que liderarlo. Pero la otra opción es que como partido salgamos a buscar las firmas y unirlas con las de otras iniciativas.

¿Cuánto tiempo estima usted que podría tardar el proceso?

El proceso entero dura mínimo dos años. Y cuando digo entero es desde que iniciamos la búsqueda de firmas hasta el referéndum, para aprobar o rechazar la nueva constitución.

¿Coincidiría con el periodo preelectoral?

Claro que sí. Lo que va a pasar es que la nueva constitución estaría vigente en 2023, en un periodo preelectoral.