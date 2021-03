Panamá y exprocuradora Gómez buscarán 'solución amistosa' tras demanda contra Estado ante la CIDH

La exprocuradora general de la Nación y ex diputada, Ana Matilde Gómez y la Cancillería de Panamá acordaron iniciar un proceso de solución amistosa con acompañamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una audiencia realizada por este organismo este martes, tras la demanda contra el Estado panameño presentada por Gómez por un proceso que desarrolló en su contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la cual fue condenada a prisión.

Según Gómez, con este proceso le fueron violentadas sus garantías judiciales y afectó el principio de independencia por el cual fue “arbitrariamente” separada de sus funciones.

Gómez fue acusada por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, por presuntamente autorizar en 2005 unas escuchas telefónicas en una investigación a un fiscal acusado de pedir sobornos.

Tras este proceso, el 11 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia, con 5 votos a favor y 4 en contra condenó a Gómez a una pena de 6 meses de prisión y 48 meses de inhabilitación para cualquier cargo público.

Los magistrados Wilfredo Saenz, Alejandro Moncada Luna, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, y Anibal Salas votaron a favor de la condena de culpabilidad. Mientras que los magistrados Harley Mitchell, Víctor Benavides, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía votaron en contra.

La CIDH dio un plazo al Estado panameño para que por escrito dé una respuesta con hoja de ruta a los pedidos realizados por Gómez, quien solicita al Estado panameño reconocimiento de responsabilidad, borrar las consecuencias surgidas de la condena penal y un plazo de tres meses para implementar la decisión.

En la audiencia Gómez señaló que tras ser removida del cargo de procuradora producto de la condena, su carrera profesional fue afectada.

“Esto ha sido un estigma que he cargado por once años, cada vez que mi nombre sale por cualquier oportunidad que tengo laboral me dicen la condenada, la pinchadora, nadie me quería dar trabajo, yo tocaba las puertas y lo que querían darme era dinero… yo pasé de ser Procuradora a dictar clases en una escuela secundaria...todo el tiempo tengo que explicar que yo no he escuchado la conversación a nadie, que no soy una pinchadora, que a mí no me procesaron por pinchazos, que el abuso de autoridad requiere dolo, que yo no actué con dolo, llevo 11 años explicando esto", sostuvo Gómez.

En la audiencia participaron representantes de la CIDH y Farah Urrutia en representación de la Cancillería de Panamá.

Gómez explicó además que en su momento interpuso recursos de controversia, recusación, prescripción y nulidad que no fueron resueltos en tiempos oportunos.

La ex procuradora Gómez también se refirió al entonces presidente Ricardo Martinelli, de quien dijo en la audiencia, "vinieron a pedirme la renuncia a mi propia casa".

“Y le dije, o usted me mata, o yo me muero o usted me inventa un caso y eso fue lo que hizo y dice mi esposo, gracias a Dios no te mató, porque lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público", enfatizó.