Denuncian 'sobrerepresentación' de los empresarios en el diálogo por la CSS

Isis Caballero, representante de un sector de los gremios magisteriales en el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social denunció que las decisiones en la mesa se están tomando "por mayoría" y no por consenso

Este miércoles, Isis Caballero, quien representante un sector de los gremios magisteriales, se levantó de la mesa plenaria del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (DNC), por diferencia en cuanto a la metodología de votación.

"El documento habla de consenso y la votación anterior se dio por mayoría, así que dejaron de lado el consenso. Por lo tanto, aunque pasen todos los miembros de lo que serían los representantes de las agrupaciones de trabajadores aún así (las empresas) tienen mayoría, así que me voy con mucha dolencia", expresó Caballero durante la plenaria del diálogo.

En medio de la discusión sobre el número de votos necesarios para alcanzar una decisión definitiva en la mesa y sobre la cual no hubo acuerdo, fundamentalmente en cuanto las diferencias entre votos por mayoría y acuerdos de consenso.

"Aquí íbamos a exigirle al Gobierno que pagará la deuda pendiente con el Estado y (también a) las empresas privadas que han desfalcado al Estado, pero eso no se va dar porque eso será por mayoría y no por minoría, y nosotros (trabajadores) somos minorías y por eso no tenemos que hacer nada aquí", denunció Caballero.

Antes de la salida de Caballero, los 27 representantes en la plenaria avanzaron con la lectura de la propuesta de metodología que presentó la subcomisión, así como la votación por quórum deliberativo.

El diputado de libre postulación, Edison Broce, que en ese momento fungía como presidente encargado de la mesa, planteó que la discusión tuviera lugar el próximo 22 de marzo.

Este lunes el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) también se retiró del diálogo al tiempo que denunciaron intentos de "sectores" por "imponer" la "individualización y privatización" de la CSS.