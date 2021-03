Banca pide que se respete seguridad jurídica del sector

A un poco más de dos meses de que culmine la ley de moratoria bancaria que inició en abril de 2020, Carlos Berguido y Aimeé Sentmat, presidente ejecutivo y presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, respectivamente, dejaron claro que los bancos no soportarían una extensión “porque significaría que el crédito que todos necesitamos para recuperarse no estará disponible”, indicó Sentmat, ayer en una conferencia virtual.

Desde abril de 2020, 701,963 clientes tienen alguna medida de alivio, lo que representa el 34% de la cartera del sistema bancario. Archivo | La Estrella de Panamá

En este sentido, animan a los clientes a que se acerquen a las instituciones bancarias, aunque no hayan recuperado su trabajo o tengan el contrato suspendido, para acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos y expliquen su situación.

“El negocio de los bancos no es quedarse con carros o casas”, indicó Berguido. Los bancos han impulsado una estrategia en la que más del 30% de los clientes han adoptado una solución a su situación de crédito. “Si el cliente que no tiene nada que ofrecer se le tiene que extender (la moratoria), pero no propiciar una ley masiva”, apuntó Sentmat.

Los banqueros enfatizaron que muchos de los clientes que cuentan con hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito no se están acercando, por lo que les piden que lo hagan y busquen refinanciamientos.

Datos a noviembre de 2020 detallan las fuentes de fondos del sistema bancario en préstamos por un total de $21,831 millones y $62,843 en depósitos.

En cuanto a las medidas de alivio, la cartera corporativa se comporta de la siguiente forma: un saldo de $10,776 millones en préstamos, de los cuales el sector de la construcción mantiene la tajada más grande con $3,618 millones; el comercio $2,355; el sector de servicios $2,139 millones, el agropecuario mantiene préstamos por el orden de $351 millones, mientras que los hoteles y restaurantes $447 millones, y otros por $1,866 millones. Del total de la cartera se han visto beneficiados 27,479 clientes.

Ambos directivos aclararon que es falso que los bancos hayan recibido del gobierno $500 millones. “Es verdad que el gobierno estableció un fondo de liquidez por la misma cantidad para que aquel banco que no cuente con ella pueda acceder al dinero. No obstante, se trata de préstamos que tienen que ser pagados con intereses en caso de usarlos”, exclamó Sentmat.

De igual forma aclararon el mito más grande de que en Panamá tenemos las tasas de interés más altas. “Eso es falso. En Panamá gozamos de las tasas más bajas, con excepción de Estados Unidos; en general disfrutamos de un sistema bancario competitivo que ofrece las tasas de interés más bajas de América Latina, sacando a Estados Unidos”, manifestó Berguido.

A continuación explicaron que en 2020, a raíz de los efectos de la pandemia y los cierres económicos, la banca experimentó un desplome sin precedentes de $795 millones, mientras que en 2019 el crecimiento en el gasto de provisiones se calculó en $1,2420 millones. La cifra del año pasado corresponde a la suma de los 41 bancos con licencia entre los que tuvieron pérdidas, mientras que el presente año puede tener un comportamiento similar.

A pesar de lo anterior, la banca panameña mantiene su tendencia conservadora aumentando sus provisiones. Es la primera vez desde 1988 en que la cartera de crédito ha sufrido una disminución de más de $2 mil millones. La evolución del producto interno bruto (PIB) del país ha ido de la mano con un desplome sin precedentes históricos relacionados a las medidas restrictivas. Esa disminución del PIB, según los banqueros, se vio impactada por la caída en los créditos. Los bancos prestaron 40% menos el año pasado, todos los sectores se vieron afectados, menos el gubernamental. Los números citados, a criterio de los ejecutivos, tienen que ver en gran medida con el aumento de la inseguridad jurídica en el país, un factor que exacerbó la caída del PIB.

