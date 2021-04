El Turismo de Reuniones es una industria que ha madurado y se ha posicionado firmemente en el centro de la Industria Turística, como uno de los factores clave en el desarrollo del sector y una importante fuente de ingresos, empleo e inversión. Transfiere conocimiento y realza la innovación y la creatividad, así lo describe la Organización Mundial del Turismo.

En ese sentido, Panamá es uno de los destinos más atractivos para este segmento de la industria turística debido a la conectividad, economía dolarizada y distintos beneficios e incentivos fiscales que se brindan a empresas que eligen al país para sus eventos.

Este año el país se une nuevamente a la conmemoración del movimiento a nivel mundial conocido como Global Meetings Industry Day (GMID 2021), tras un año de reuniones, eventos y congresos virtuales a causa de la pandemia del SARS-CoV-2, organizaciones como el Fondo de Promoción Turística (Promtur) Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Asociación Panameña de Profesionales en Congresos, Exposiciones y Afines (APPCE), reafirman que, producto del trabajo conjunto, el segmento de reuniones, eventos y congresos, está preparado para reactivar la industria y consolidar a Panamá como destino predilecto para la celebración de eventos controlados en la región.

En el marco del Día Mundial del Turismo de Reuniones, celebrado el pasado 8 de abril en el país, conversamos con Fernando Fondevila, director general de Promtur Panamá, donde nos habla de cómo están trabajando para posicionar a Panamá como destino turístico y de reuniones.

“Como organización de mercadeo internacional del destino (DMO, por sus siglas en inglés), Promtur Panamá se ha mantenido promocionando el destino para congresos internacionales, viajes de incentivos y eventos asociativos, de la mano con las rutas patrimoniales azul, verde y cultural, productos prioritarios del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 de la ATP, base sobre la cual descansa la estrategia de posicionamiento y diferenciación de Panamá como destino turístico”, destacó.

Promtur Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá, han venido trabajando con otras organizaciones en varias estrategias e inversiones para reactivar la industria en estos tiempos difíciles, ¿qué hace falta para seguir apoyando al sector?

La industria turística en Panamá espera con ansias el anuncio de la reapertura gradual, y con todas las medidas de bioseguridad, del segmento de reuniones y eventos de negocio, el cual según un estudio de Tourism Economics, empresa del grupo Oxford Economics, genera un gasto promedio diario de US $613.00, tres veces más que el turismo de ocio o vacacional. Para promover efectivamente el segmento de reuniones y eventos de negocios, el viernes 26 de marzo fueron entregados a la Autoridad de Turismo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento por parte de los gremios turísticos y organizaciones afines. Deseo destacar que el turismo y la aviación representaron casi el 14% del PIB para nuestro país en el 2019. Tomando en cuenta estas cifras, esta industria es una importante fuente de recuperación económica, no solo para el sector en sí, sino para toda la población.

Las circunstancias actuales requieren de cambios estratégicos y tácticos para enfrentar la pandemia, ¿en qué planes o proyectos se está trabajando desde la dirección general de Promtur para posicionar a Panamá como destino?

Durante los últimos meses hemos trabajado en posicionar a Panamá como un destino de clase mundial, seguro y confiable para los turistas deseosos de viajar.

Las organizaciones de DMO y los Bureaus de Convenciones son la mejor práctica internacional con la que los países del mundo impulsan desde hace décadas el turismo, sean países, ciudades o sitios de interés, para darle continuidad y consistencia a la estrategia de la marca turística, sin que esta se vea interrumpida por los ciclos políticos. Este es el caso de Promtur Panamá, organización no gubernamental que fue dotada de fondos tan solo siete meses antes de que se le pusiera un alto al turismo mundial, producto de la pandemia.

Sobre la base del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) de la ATP, Promtur Panamá cuenta con estrategias de corto, mediano y largo plazo, enfocadas al turismo de ocio y la industria de reuniones, dirigidas a los mercados objetivo: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, España, Alemania y Francia.

Alineado a esto, la pandemia y el confinamiento ha obligado a muchas personas a optar por ambientes abiertos que les permitan conectar con la naturaleza y en este sentido, estamos aprovechando la diversidad de ecosistemas naturales de Panamá para posicionar al país como un destino ideal y seguro para el perfil de viajero consciente, a través de los tres ejes patrimoniales del PMTS, pilar sobre el cual descansan las estrategias de promoción: Patrimonio Verde, el cual celebra la rica biodiversidad y la increíble naturaleza de Panamá; Patrimonio Azul, que destaca los océanos, la vida marina y las impresionantes playas de Panamá; Patrimonio Cultural: representado por la multifacética cultura de Panamá. Desde la gastronomía hasta el arte, la música, los pueblos indígenas, la historia.

Pero, ¿cómo sería la estrategia para generar ingresos?

En nuestro plan 2021 estamos equilibrando las metas a corto, mediano y largo plazo con un plan flexible que responde a los desafíos que plantea la pandemia. Con el propósito de alcanzar la meta del PMTS “Un Panamá más Conocido” estamos generando interés y consideración por el destino, para así dar paso a la siguiente fase que es “Generar Demanda”, o realizar la conversión. Necesitamos generar ingresos turísticos para nuestra industria ahora, para asegurarnos de tener algo que ofrecer a los visitantes en el futuro.

Corto Plazo: estamos presentes en nuestros mercados clave de manera permanente y activa en medios digitales desde diciembre del 2020 con la campaña “Descubierta por Naturaleza” para dar a conocer Panamá y mantenernos en el top of mind del viajero. Esta campaña incluye activaciones tácticas por periodos definidos como es el caso de Descubre tu Panamá, donde buscamos alentar a los viajeros a descubrir las experiencias icónicas que ofrece Panamá. Esta activación digital, dirigida a los mercados objetivo de corto plazo Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Brasil y Costa Rica, invita a los viajeros a elegir cinco actividades de un total de 27 experiencias icónicas, que les gustaría experimentar en Panamá para generar su Perfil de Viajero Único, según su personalidad y preferencias. En el micrositio Web https://discover.visitpanama.com/ los viajeros interesados en visitar el destino también hacen realidad su itinerario soñado participando en un sorteo que le ofrece la oportunidad de ganar un viaje inolvidable de siete días a Panamá con un acompañante. El viaje incluirá estadías en hoteles, vuelos de ida y vuelta y recorridos para disfrutar de las experiencias icónicas del país. Un residente de cada país elegible (Estados Unidos, Canadá y Argentina) se escogerá al azar y cada uno ganará un viaje, el cual podrá redimir durante el próximo año. Sin distinción de residencia, pueden acceder al siguiente enlace https://discover.visitpanama.com/ , descubrir tu Panamá y compartirlo en redes sociales.

Mediano Plazo: Mientras que a mediano plazo, la estrategia es “Generar Demanda” a través de alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación con aerolíneas, agencias de viajes en línea (OTAs), líneas de crucero y otros mayoristas que cumplan con los siguientes criterios: alineación con el PMTS, enfocado en nuestros destinos emisores prioritarios, socio comercial ya existente, planificadores de reuniones o alianza dirigida específicamente al turista consciente y encaja en los programas de los patrimonios Verde, Azul, Cultural y/o UNESCO. Actualmente Promtur Panamá cuenta con acuerdos de cooperación para generar demanda con American Airlines, COPA, Expedia, E-Dreams, Hotelbeds, Globalia, KLM, Smithsonian, Lufthansa City Center, MaxiTravel, TUI España, por mencionar algunos. Por otro lado, estamos entrenando permanente a los agentes de viajes, participando en ferias internacionales (presenciales y virtuales), además de la implementación de programas para estimular la industria de reuniones como lo es el Plan de Incentivos para grupos internacionales y la postulación de congresos y convenciones.

Largo Plazo: Nuestro objetivo es posicionar a Panamá como un destino vacacional sostenible de clase mundial, con base en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 de la ATP y el Centro de Inteligencia de Datos. Para ello, estamos desarrollando una nueva marca turística para Panamá de la que los panameños estén orgullosos y los visitantes adoren. Este trabajo eleva nuestros esfuerzos de mercadeo, como DMO de nuestro país, haciendo de Panamá una marca más atractiva que crea una conexión emocional con nuestro público objetivo, de manera continua y consistente.

Panamá es uno de los destinos ideales para el turismo de reuniones. Cortesía | ATP

En este proceso nos acompañará la Agencia de Mercadeo de Servicio Completo: investigación y desarrollo de la estrategia de la marca, posicionamiento creativo y desarrollo de la plataforma, planificación y producción de activos y contenidos, desarrollo del concepto de la campaña y planificación y compra de medios pagos.

Recientemente Promtur Panamá presentó su plan de incentivos para impulsar el turismo de reuniones y eventos de negocios, ¿cuáles serían esos congresos presenciales que se podrían estar efectuando para el año 2022?

Así es, en febrero lanzamos la herramienta de incentivos elaborada especialmente para atraer y captar reuniones internacionales, eventos y congresos al país. Asesorados por expertos nacionales e internacionales, creamos las bases de los incentivos, valorados en 2.2 millones de dólares, para dirigir los beneficios a los subsegmentos corporativos, viajes de incentivos, servicios específicos y asociativo. Los incentivos incorporan experiencias y beneficios turísticos en servicios locales que incluyen a toda la cadena de valor y que van desde experiencias turísticas en lugares emblemáticos hasta apoyo en candidaturas para congresos internacionales y visitas de inspección. Con esta herramienta y el Bidding Book postulamos a nuestro destino para ser la sede de eventos, de los que ya se han confirmado 11 en Panamá, que se celebrarán entre julio del 2021 y el año 2024. Hoy ya podemos llevar a cabo reuniones de hasta 25 personas presenciales, y acogemos estos pequeños eventos como lo que son, el catalizador para los más potentes e impactantes congresos a celebrarse en los años venideros. Las reuniones y eventos de negocio se coordinan con mucha anticipación y los frutos se ven reflejados a través de toda la cadena de valor, desde el recinto, hotel, centros comerciales y restaurantes, hasta el artesano, el turoperador y los destinos en el interior del país. Solo el turismo tiene la capacidad de beneficiar a tantos y nuestro equipo de profesionales especializados está comprometido por lograr estos impactos para llevar progreso a lo largo y ancho del país.

¿Qué mercados han anunciado importantes inversiones para atraer el flujo turístico a Panamá?

El PMTS genera un enfoque sobre los productos y experiencias que son importantes para el posicionamiento del destino y que encajan con la demanda internacional, principalmente luego de pasar por una pandemia. En nuestro país, los destinos prioritarios y principales productos a promover internacionalmente son: ciudad de Panamá e isla de Taboga, Bocas del Toro, Tierras Altas (Volcán, Cerro Punta), Boquete, Riviera Pacífica, Pedasí (Tonosí), Santa Catalina (Soná - Costa Pacífica de Veraguas - Parque Nacional Coiba) y Portobelo (Santa Isabel). Más allá de los productos y mercados objetivo, Panamá dirige su promoción al Viajero Consciente, definido en el PMTS de la siguiente forma: turista de nivel socioeconómico medio o medio-alto, caracterizado por gustos refinados, buenos modales y bien educado, con experiencia viajera, exigente en cuanto a las experiencias que busca (auténticas y en entornos bien conservados) y a cómo se ofrecen (calidad general de la experiencia), acepta, a cambio, reducciones en la calidad de las infraestructuras, los viajeros cree que es importante que el dinero gastado en el viaje llegue a las comunidades locales, busca impresionarse con los recursos naturales y percibir el impacto que dejan, familias, parejas, grupos de amigos o familiares y edad media o avanzada (+35).

Panamá posee hermosas playas tanto en el lado Pacífico como el Atlántico. Cortesía | ATP

¿Cuáles fueron los resultados de la activación a nivel internacional de la campaña “Descubre tu Panamá” y el plan de mercadeo para 2021?

La activación continuará vigente hasta el 29 de marzo y, a la fecha, ha generado un total de 304 millones de impresiones a través de medios pagos, obteniendo más de 1.4 millones de visitas únicas y la cobertura mediática internacional sobre Panamá alcanza 245 millones de impresiones en 17 publicaciones de medios como Travel+Leisure y Lonely Planet. Otro resultado a destacar, son los primeros tres lugares de experiencias elegidas por los potenciales viajeros: avistamiento de Ballenas en la Bahía de Panamá y el Archipiélago de Las Perlas (Patrimonio Azul), contemplar Cascadas Infinitas de Santa Fe (Patrimonio Verde) y experiencias gastronómicas de Panamá en el Casco Antiguo (Patrimonio Cultural).

De acuerdo con la Ley 9 de 2017, el aporte del Estado a la promoción turística de Panamá debería ser no menos de 20 millones anuales. ¿De llegar a disminuir esta cifra, cómo se vería afectada la promoción del sector turismo nacional?

En vista de la crisis sanitaria, el Gobierno de la República de Panamá efectuó recortes presupuestarios para el año corriente, incluyendo un recorte adicional por un estimado de $8 millones, al ya disminuido presupuesto de la promoción internacional de Panamá como destino turístico, el cual fue recortado a mediados del año pasado por $5 millones, lo que dejó el aporte del gobierno para el año 2021 en $6.8 millones vs el establecido en la Ley 9 del 2017 que debe ser de $ 20 millones anuales. Numerosos estudios y experiencias en otros destinos muestran que el recorte presupuestario en mercadeo del destino genera una disminución en la recaudación de impuestos y el ingreso de divisas al país, dinero fresco que entraría a circular a Panamá para beneficio de las empresas turísticas, los artesanos, restaurantes, aerolíneas, aeropuertos, centros comerciales, la industria hotelera e inmobiliaria, por mencionar algunos. Estas son inversiones que al descontinuarse o reducirse, justo cuando estaban en su cuna, aprovecharán otros destinos que hoy compiten contra nuestro país, aún sin contar con la infraestructura hotelera, de recintos, ni patrimonios natural y cultural como los que posee Panamá. Un ejemplo de estas estadísticas lo da Tourism Economics, que ha estudiado el impacto económico del turismo y la inversión en promoción internacional, la cual muestra que en destinos que invierten en la promoción turística de forma consistente logran recaudar, solamente en impuestos, unos $4 por cada dólar invertido. Como el presupuesto de Promtur Panamá no pierde vigencia y se acumula de un año al siguiente, la organización está aprovechando los recursos que no se pudieron ejecutar producto de la pandemia en el año 2020 para complementar la disminución de fondos asignados en el año 2021. Este es uno de los beneficios de contar con Promtur Panamá, una organización no gubernamental de mercadeo de destino (DMO, por sus siglas en inglés: precisamente que la promoción del destino sea continua y consistente; y debemos velar porque la inversión anual se mantenga para generar los beneficios socio- económicos del sector a lo largo y ancho del país.

¿De qué trata el acuerdo de promoción de Panamá como destino entre Promtur Panamá y Copa Airlines?

Copa Airlines forma parte de las aerolíneas con las cuales mantenemos alianzas estratégicas para incentivar el turismo internacional en Panamá. Con el acuerdo de promoción, implementamos el programa “Panama Stopover”, el cual en tan solo 5 meses que estuvo activo antes de la pandemia, se alcanzó la venta de más de 61,000 boletos aéreos hacia Panamá, lo que representa el 50% del objetivo que se tenía para los 14 meses de campaña. Por su parte, en 2020, lanzamos el video de seguridad a bordo de los vuelos de Copa Airlines y la producción posiciona a Panamá como un destino turístico abundante en cultura, riqueza natural, playas y opciones de entretenimiento, mientras informa a los pasajeros -de una forma creativa- sobre las importantes medidas de seguridad que deben cumplir durante un vuelo. Nos complace informar que estamos próximos a re-lanzar la campaña en Estados Unidos para captar turistas desde este mercado objetivo.

Fuerte San Lorenzo, Patrimonio histórico de la provincia de Colón en Panamá. Cortesía | ATP

¿Cómo visualiza el turismo del futuro, tanto a nivel nacional como internacional?

En el último año, a raíz de la pandemia, el turismo en general ha girado en torno a los ambientes abiertos, naturales y sostenibles. Teniendo esto en consideración, Panamá figura como el destino ideal para millones de viajeros que buscan reconectar con la naturaleza, en ambientes totalmente vírgenes, como los que ofrece Panamá. Nuestro país tiene todo para arrancar con fuerza, la promoción de Panamá sigue vigente en mercados clave y tienen nuestro total compromiso con la pronta recuperación del turismo en el destino. Es importante destacar el trabajo mancomunado con los sectores público y privado, especialmente la ATP, gremios turísticos, empresariales y actores clave de la industria. La ATP como el regente del turismo del país, es el principal encargado de la planificación y administración del destino (es decir, la oferta turística), mientras que nosotros nos encargamos del mercadeo, promoción y ventas de Panamá a nivel internacional (generar demanda internacional).