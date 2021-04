Raúl Fernández: Estoy de acuerdo con reducir el número de la asamblea, que sea una de 55 o 60 diputados'

Raúl Fernández logró un curul en la Asamblea Nacional el 4 de mayo de 2019. Cedida

Dos años después de haber sido elegido diputado de la República de Panamá, Raúl Fernández conversa con La Estrella de Panamá sobre el financiamiento estatal para campañas políticas, las reformas a la Constitución Política de Panamá, el liderazgo de la bancada independiente, los proyectos que ha impulsado y la nueva ley de Telesalud.

Fernández considera que es necesario invertir en las campañas electorales considerando que los partidos políticos son la base de la democracia del país.

“Es mucho mejor que los financiamientos vengan del Estado que de organismos que utilizan la política para beneficio propio, llámese dinero mal habido, narcotráfico, etc.”, dice el diputado.

Otro de los temas que abordamos en la conversación es la reducción en el número de diputados en la Asamblea Nacional. Una propuesta de diferentes sectores de la sociedad panameña para reducir el tamaño, con la que él está de acuerdo.

En su corto periodo en la Asamblea Nacional, como diputado independiente, ha impulsado importantes leyes que han marcado un antes y un después en el país. La ley de Teletrabajo y la de Telesalud son parte del legado que dejará a la sociedad panameña. ¿Por qué renunció al subsidio postelectoral?

La razón básica y sencilla es que fueron mis amigos y mis familiares quienes me otorgaron las donaciones y costearon los gastos de la campaña electoral. Entonces, por qué tenía que aceptar un subsidio postelectoral del Estado cuando ninguna de las personas que me ofreció esas donaciones, en ningún momento me pidieron que devolviera ese dinero. Tampoco era justo que me hiciera de ese dinero para beneficio propio o para mi equipo de trabajo.

¿Cree que es válida la excusa de que para evitar el uso de fondos mal habidos en campaña se otorgue el financiamiento estatal?

Los partidos políticos son la base de la democracia y, sin lugar a dudas, las estructuras cuestan. Es mucho mejor que vengan los financiamientos del Estado que de organismos que utilizan la política para beneficio propio, llámese dinero mal habido, narcotráfico, etc. Me parece justo que el Estado invierta en democracia.

¿La bancada independiente ha logrado consolidarse como una fuerza dentro del Órgano Legislativo?

Sin lugar a dudas, la popularidad de las candidaturas independientes y de los políticos que decidimos candidatizarnos por estructuras de libre postulación ha demostrado que es real poder acceder a los puestos de esta manera. Por tal razón, personas como yo, que no me conocían, que nunca habían trabajado en una estructura política, que no habían sido inscritos en ningún partido, lograron acceder a un puesto de tanta importancia como el de diputado. En las próximas candidaturas muchísimas más personas se van interesar por proponer transformaciones al Estado por medio de una candidatura independiente.

En experiencias pasadas diputados independientes posteriormente fueron atraídos por partidos políticos, ¿cree que en esta ocasión puede ocurrir lo mismo?

Las condiciones políticas de las asambleas anteriores eran distintas a la actual... No es que no creo que vaya a pasar lo mismo, porque no meto la mano en el fuego por absolutamente nadie. Pero nosotros como independientes, por lo menos mi persona está totalmente convencida de que si la ciudadanía votó por un candidato de libre postulación, se debe respetar esa decisión. Debo mantenerme así.

Yo llegué a la Asamblea Nacional sin el apoyo de ningún partido político, sin el apoyo de ningún político de trayectoria en el país y sin apoyo de ningún movimiento político. Llegué totalmente independiente para tomar decisiones en la curul que representen a las personas que votaron por mis propuestas. Yo tengo que respetar a esos ciudadanos que votaron por un candidato de libre postulación, sin ataduras a ningún partido político.

Hay algunos sectores que he entrevistado sobre el movimiento pro constituyente que coinciden en la reducción de la Asamblea. ¿Qué opinión tiene de la propuesta?

Sin duda nuestra Constitución Política necesita modernizarse en varios aspectos. Uno de ellos es que no haya eso de que yo te juzgo y tú me juzgas. Eso lo tenemos que cambiar.

Tenemos que afianzar los títulos en temas educativos. Tenemos que crear independencia entre los órganos del Estado.

Pero en el tema específico que me preguntas, quizá me vaya un poco más allá. Los diputados debemos ser nacionales porque nuestras decisiones afectan directamente de manera positiva o negativa a todo el país. Las leyes que nosotros promulgamos, que nosotros sustentamos, afectan a todas las personas en el territorio nacional. Entonces, nosotros para poder conocer lo que la ciudadanía piensa tendríamos que ser diputados más que provinciales.

Estoy totalmente de acuerdo en reducir el número (de la asamblea), que sea una de 55 o 60 diputados, pero que represente directamente a toda la población. Estoy de acuerdo con los cambios constitucionales. Estoy de acuerdo con un paquete de reformas electorales que vaya a un referéndum, que sea votado por la ciudadanía. Pero no con un paquete de 100 cambios a la Constitución. Con una Constitución que quede con 4 mil o 5 mil artículos y que si no estoy de acuerdo con uno de los cambios, entonces tenga que votar. Estoy de acuerdo con el cambio a los diputados: gancho.

También estaría de acuerdo en que se hagan propuestas de cómo cambiar la Constitución para que se pueda modernizar de una forma que no sea tan trágica.

¿Qué proyecto ha impulsado usted que considera será un legado?

Cada iniciativa legislativa que presento espero que sea legado para la sociedad y para el país. Pero tácitamente el teletrabajo marcó un antes y un después en la modernización de nuestras normas laborales.

Sé que va pasar con la reciente ley sancionada de telemedicina. Sé que va pasar cuando se inicien las primeras sociedades de emprendimiento, que este sea un país de emprendedores. Ese para mí será el legado más grande, que los emprendedores se puedan formalizar sin burocracia, a bajos costos, sin tener murallas chinas que no le permitan emprender por la burocracia estatal. Y, sin duda, combatir el bulling para que los jóvenes crean mucho más en ellos mismos, en su capacidad. Para que el país así mismo crezca con ellos. Cada iniciativa legislativa que propongo espero que haga un cambio, una transformación del país, porque esa fue mi promesa de campaña.

¿Cómo avanza la nueva Ley de Telesalud?

Telesalud está en las manos del ministro de Salud, del director de la Caja de Seguro Social (CSS) y del director de la Autoridad de Innovación Gubernamental para ponerlo en marcha. Aunque ya estamos haciendo planes piloto para demostrar que la tecnología, las herramientas de software y hardware, bien utilizadas, en pro de la ciudadanía, mejoran la calidad de vida de los panameños.

Telesalud marcará un antes y un después en las largas filas para conseguir una cita. Se va a eliminar el expediente único médico de cada persona. Hay un nuevo artículo en el Código Penal que implica que las personas que se roben información del expediente serán condenadas, porque hoy en el mercado negro de la tecnología vale más la información técnica de salud de una persona que la financiera. Entonces salvaguardamos todos esos puntos. Se va a poder llevar artefactos tecnológicos, que podrán determinar la salud de las personas, un diagnóstico y esto permitirá acceder al derecho humano de salud, con reglas claras.

¿Cuándo empezará a implementarse la nueva ley?

Las conversaciones que he tenido con los líderes de las carteras de Salud y tecnología indican que ellos esperan que los planes piloto se estén desarrollando en tres meses en nuestro país y que sea a nivel nacional. Seguro demorará algún tiempo, quizás un año. Pero en tres meses se van a instalar los primeros planes piloto de acuerdo con las reglas que da le ley de Telesalud.