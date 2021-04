"Durante el desarrollo del juicio oral no se logró probar la comisión del delito de actos libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco fue demostrado el delito de violación sexual en su modalidad agravada", explicó la entidad

CSJ declara al diputado Arquesio Arias no culpable por delitos sexuales

Por decisión unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró al diputado oficialista Arquesio Arias no culpable por el delito de violación agravada y actos libidinosos agravados contra dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Por el delito de actos libidinosos agravados, luego de tres votaciones, el Tribunal de Juicio Oral no llegó a un voto mayoritario calificado (2/3 partes), para decidir la culpabilidad o no culpabilidad del diputado, y por ende no fue condenado, explicó la entidad en un comunicado.

“La decisión del Máximo Tribunal se basó en que, durante el desarrollo del juicio oral no se logró probar la comisión del delito de actos libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco fue demostrado el delito de violación sexual en su modalidad agravada, debido a las graves inconsistencias”, informó la CSJ en dicha nota de prensa.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los magistrados Luis Ramón Fábrega Sánchez, María Eugenia López Arias, Angela Russo de Cedeño, Otilda Vergara de Valderrama, Carlos Alberto Vásquez Reyes, José E. Ayú Prado Canals, Hernán A. De León Batista, Cecilio Cedalise Riquelme, y Miguel A. Espino González.

Durante el desarrollo de este Juicio Oral, en representación de la fiscalía estuvo el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, mientras que la querella estuvo a cargo de la jurista Enereida Barrías, y la representación del acusado estuvo a cargo de Ángel Álvarez.

La deliberación por parte del Tribunal de Juicio Oral, inició este viernes, 16 de abril de 2021, a las 2:50 p. m., luego que las partes intervinientes terminaran los alegatos de conclusión, tras 8 días del Juicio Oral, donde se practicó un total de 80 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales.