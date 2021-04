Enfermeras anuncian piqueteo y protestas, denuncian incumplimiento de pagos

El próximo 27 de abril, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) iniciará piqueteo en cada una de las instituciones del país, durante su jornada de almuerzo.

La convocatoria se da por los incumplimientos que el Gobierno ha hecho al pago de la escala salarial que acordaron para las especialistas que están en el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). También exigimos la permanencia de las enfermeras que se mantienen en contratos temporales, cuando la ley indica que debe ser permanente, informó Ana Reyes Serrano, presidenta de Anep.

“Si el 27 de abril no tenemos respuestas, entonces, el miércoles 28 iniciaremos suspensión de laborales de un periodo de 24 horas, del cual esperamos no tener que llegar hasta esto”, advirtió Reyes en conferencia de prensa.

La presidenta de Anep indicó que el tema de los pagos y los contratos es algo por el que han venido luchando desde el 2020, cuando en agosto tuvieron una reunión con el vicepresidente donde hablaron del atraso de pagos de siete quincenas, una reunión, que, según la enferma, “lamentablemente muchos de los temas discutidos no tuvieron respuesta”.

Después el 25 de noviembre, Anep realizó una caminata a la sede de la Presidencia con la confianza de que el presidente, Laurentino Cortizo, las atendiera, pero que al final “no se dio”.

“Llegamos a la determinación en una asamblea extraordinaria que realizaríamos acciones de protestas. Inclusive se consideró el paro de laborales por 24 horas, pero antes de emitir esta acción insistimos en un acercamiento. Esto llevo a que en diciembre el ministro de Salud en una reunión virtual se comprometiera y nos presentara una hoja de ruta a seguir con el compromiso de que en el primer trimestre del 2021 se iban a cumplir una serie de acciones, hoy le informamos que esa hoja de ruta no se ha cumplido en su totalidad ni siquiera hemos llegado a un 50%”, criticó la enfermera.

Reyes expresó que dentro de esa hoja de ruta estaba el tema de los pagos a las mil 150 enfermeras que estaban en contrato temporal, cuando la ley dice que deben ser permanente.

“Pero entiendo la situación económica del país, se plantío en la hoja de ruta que se iba a reestablecer la reducción de contratos temporales a 6 meses y que después de eso se iban hacer de manera regular. Lamentablemente tuvimos que denunciar que había compañeros que habían acumulado contratos con más de 3 o 4 meses. Los procesos administrativos estaban advertidos de la modificación, pero no la constituyeron”, comentó.

Respecto al pago de las especialistas, la presidenta de Anep señaló que en el 2015 se firmó una escala salarial para las especialistas, un compromiso que se vio cumplido en el 2017 por el Hospital Santo Tomas, el Hospital del Niño, Hospital Oncológico, pero ni el Minsa y la CSS lo hicieron.

“Hacemos la observación que la CSS en diciembre del 2019 inicio un reajuste, que no iba a acorde a los establecido en el acuerdo, nosotros le enviamos los comunicados para que ellos hicieron esa corrección y hasta ahora no lo han hecho. En el Minsa no hemos logrado que se pague. No entendemos porque el nivel central no lo hacen. Pero ahora nos dice que tienen que cumplir con otros procesos para poder pagar”, denunció Reyes.