Moncada denuncia amenazas de muerte tras hacer público nexo familiar de juez y fiscal de un mismo proceso

El abogado Gonzalo Moncada denunció este jueves haber recibido amenazas de muerte, luego que diera a conocer públicamente que un fiscal y un juez que actúan en un mismo proceso, son hermanos de padre y madre.

Moncada, denunció este miércoles 21 de abril que el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Raúl Urriola Calderón y el fiscal Leonel Urriola Calderón, quienes actúan en el proceso que se le sigue en el sistema penal acusatorio al empresario Tony NG, son hermanos de padre y madre, por lo que cuestionó duramente a la administración de justicia.

Durante un receso en la audiencia intermedia de presentación de pruebas de la acusación realizada el miércoles, Moncada calificó esta acción como "deleznable y aborrecible". "El fiscal (Leonel Urriola Calderón) actuó callado, sabiendo que su hermano era el juez", dijo en su momento.

Pero este jueves, el jurista manifestó que luego de su denuncia pública, recibió una llamada telefónica en la que asegura recibió amenazas de muerte en su contra por hacer pública este hecho.

"Quiero hacer pública esta situación, no por temor, yo no le temo a nada, pero sí para que sepan de qué forma están operando estas personas que están vulnerando la ley o amedrentando porque están en el poder y porque están detentando puestos públicos", precisó.

"Que sepan que yo no voy a parar, voy a seguir denunciando cuando vea una situación irregular como esta. Lo voy a denunciar con pruebas siempre y lo voy a seguir haciendo, no me amedrentan, pero sí quiero que sea de conocimiento público lo que está sucediendo", enfatizó.