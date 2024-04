Mayer apuesta por la digitalización del municipio

Ornato

Crearé un Centro de Transferencia que no se involucra ni con la recolección, ni con la disposición final de la basura, sino que crea un espacio en el medio, separa la basura, se vende todo lo que es plástico, vidrio, luego el balance se compacta, se envía a Cerro Patacón en volquete, y cada volquete te lleva cuatro veces más que un camión de basura, acortando el tiempo y habrá menos basura. Hoy en día la calidad de la basura es terrible, nadie la puede vender. Porque simplemente llega a Patacón y la disponen al aire libre, sin embargo, si se separa podría incluso vender el plástico para reciclar, los metales, los cartones... En cuanto a Cerro Patacón no debería llamarse relleno sanitario, sino un vertedero a cielo abierto.

Proyectos

La digitalización del municipio hacia los ciudadanos, para que el municipio trabaje para el ciudadano y no el ciudadano para el municipio. Yo tengo que llegar a sembrar una nueva forma de valores, ética laboral, que me represente, yo necesito levantar la moral del ciudadano que se llama funcionario, que trabaja en el Municipio y que sienta orgullo de ejercer el servicio a la ciudadanía.

Tenemos a un Panamá rural y a un Panamá indígena, luego tienes a un Panamá urbano y centro de la ciudad. Aspiro a crear una aplicación del Municipio para que el ciudadano que reside en Panamá Norte y Este no tenga que trasladarse hasta acá y le permita acceder a todos los servicios desde la aplicación, es decir, que todo sea digitalmente. Además desde el Municipio de Panamá quiero crear una aceleradora de empresas para emprendedores y así potenciar el emprendimiento especialmente lo que tiene que ver con la tecnología, algo que he venido haciendo desde la empresa privada y quiero amplificarlo desde el municipio de Panamá.

Organización

¿Qué reformas deberían hacerse a la Ley de Descentralización?

El presidente Cortizo aprobó un decreto para que los fondos de descentralización no se utilizaran solo para inversión, sino también para gastos y desde entonces se ha vuelto un botín de botellas no para lo que fue creada la ley. Hoy en día si no reformamos ese decreto, las juntas comunales van a seguir usando esos fondos no para invertir en sus comunidades, sino para gastos por ejemplo en planillas.

¿Habrá discriminación al momento de desembolsar los fondos a las juntas comunales y cómo va a cogobernar con el resto de los representantes de partidos políticos?

Yo no pertenezco a ningún partido político, yo soy independiente, no estoy inscrito en ninguno (...) Yo soy Mayer, yo represento valores, principios, integridad y transparencia y mi bandera es la panameña. Todos aquellos que compartan esos valores y criterios no va a tener ningún problema de hacer de esta ciudad una mejor ciudad, porque si los intereses partidistas prevalecen sobre los intereses ciudadanos, vamos a seguir en lo mismo. Lo que sí apuesto es que en estas elecciones por primera vez el Consejo Municipal va a estar completamente renovado, y por encima de los partidos está el interés ciudadano.

¿Qué hará con la burocracia?

Es una bestia a la que yo anticipo que me voy a enfrentar... la burocracia es parte del problema del porqué el comercio no avanza rápido y como empresario te lo digo, se demoran mucho los tramites, los permisos,... estos son mafias que tenemos que erradicar de arriba abajo.