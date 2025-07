¿Pleito legislativo podría influir en conformación de comisiones?

El pleito entre los diputados Jairo Salazar (Colón) y Betserai Richards (Panamá Este) ha generado malestar en distintas bancadas, lo que podría agudizar las diferencias en las negociaciones para la conformación de comisiones en la Asamblea Nacional, de acuerdo con fuentes legislativas contactadas por La Estrella de Panamá.

Han pasado tres semanas desde el inicio del segundo período de sesiones ordinarias del Legislativo, pero aún no se concreta la conformación de las comisiones. Para la escogencia de la presidencia de la junta directiva, el panameñista Jorge Herrera contó con el apoyo de la coalición Vamos, la coalición Seguimos, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, así como algunos votos de la bancada Mixta. Sin embargo, los diputados de cada partido han dejado claro que no se trató de una alianza, sino una coincidencia de intereses. Precisamente, este frágil equilibrio ha dejado la puerta abierta a la especulación sobre si habrá cambios a la hora de apoyar quiénes liderarán cada comisión.

De no lograrse un acuerdo entre las bancadas, llegaría a votación en el pleno de la Asamblea.

Fuente legislativas indicaron a este medio que la pelea entre Salazar y Richards generó criticas dentro de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), especialmente para el diputado colonense. Salazar forma parte del sector de la bancada que se ha mostrado favorable a respaldar a RM en algunas las comisiones, una postura que podría verse debilitada ante las tensiones provocadas por el altercado.

El exsecretario del PRD Pedro Miguel González, no excusó las acciones de su copartidario, pero hizo un llamado al respeto dentro del órgano Legislativo. “Un enfrentamiento físico entre parlamentarios no es algo nuevo o exclusivo de nuestra Asamblea. Ha ocurrido entre parlamentarios en las democracias más reconocidas. Ocurre cuando se pierde el respeto entre colegas y de pronto la emoción nubla la razón. Escuchamos la versión del diputado Richards. Falta escuchar la de la contraparte. Aplaudo la actitud fiscalizadora de los diputados independientes y de cualquier otro, porque esa es una de las principales funciones de un diputado, sin embargo, no hay necesidad de caer en el irrespeto. Cuando eso sucede, puedes esperar cualquier reacción”, manifestó.

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, también comentó sobre el tema. “Yo creo que definitivamente es un mal mensaje y tiene que haber consecuencias, porque además, tratándose del diputado Salazar, no es un hecho aislado”, advirtió el también exdiputado.

No hay en el reglamento de la Asamblea sanciones específicas por este tipo de faltas. Blandón comentó que podría emitirse una sanción moral o reprimenda por parte del Tribunal de Honor de su partido político, pero no hay un instrumento para, por ejemplo, revocar el mandato del diputado quien fue elegido por votación popular. La comisión que sería responsable de investigar hechos graves en la Asamblea es la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Jurídicos, que aún no ha sido conformada. En el período pasado, Salazar era uno de sus comisionados.