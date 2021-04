Vicepresidente Carrizo sale en defensa de la designación de diputado Brands como director de Pandeportes

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo salió este jueves en defensa de la designación del diputado Hérctor Brands Córdoba, como nuevo director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La designación de Brands realizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen fue oficializada este miércoles.

"El presidente de la República, Laurentino Cortizo no está para nombrar figuritas, el presidente está para nombrar a personas que ejecuten y cumplan con la ejecución presupuestaria de manera transparente", afirmó Carrizo.

Sostuvo que Brands es una persona que viene de estratos humilde, y afirmó que "el presidente valora mucho la superación de la persona".

"Brands es un luchador y ha trabajado a través del deporte con jóvenes y niños, como un método de prevención en barrios de alto riesgo social", agregó.

Brands reemplaza a Eduardo Cerda, quien estuvo al frente de la institución desde el 1 de julio de 2019.

Tras su designación, Brands, diputado del circuito 8-7, anunció este jueves que solicitó una licencia sin sueldo en la Asamblea Nacional para ocupar el cargo de director de Pandeportes.

“Por la transparencia que me caracteriza, he solicitado una licencia sin sueldo en la Asamblea Nacional, mientras desempeñe el cargo para el que he sido designado”, indicó Héctor Brands a través de Twitter.

Durante el periodo de incidencias en el pleno legislativo Brands solicitó a sus colegas el "voto de confianza" para su próxima ratificación como nuevo director de esta entidad.

"Aspiro Dios mediante, que esta Asamblea me dé ese voto de confianza para una ratificación que nos dé ya de manera oficial la oportunidad de dirigir este ente gubernamental que tiene una misión muy importante", indicó.

Dijo además que solicitó una licencia sin sueldo a partir de este viernes 23 de abril y que en esta curul quedará una compañera valiosa y de trayectoria.

En reemplazo de Brands, quedará ejerciendo el cargo dentro del Legislativo, la diputada suplente Emely García Miró.