Panamá registra 3 nuevas muertes por covid-19 y 260 nuevos contagios

En las últimas 24 horas se registraron en Panamá 3 nuevas defunciones por covid-19, que totalizan 6,238 fallecimientos acumulados desde que inició la pandemia, para una letalidad del 1.7 %.

Para este domingo 2 de mayo, en Panamá se contabilizan 354,974 pacientes recuperados, 260 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 365,104.

A la fecha se aplicaron 5,698 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 4.5%

Los casos activos al día de hoy suman 3,892. De estos, en aislamiento domiciliario se reportan 3,532, de los cuales 3,354 se encuentran en casa y 178 en hoteles. Los hospitalizados suman 360 y de ellos 292 se encuentran en sala y 68 en UCI.

Proceso de vacunación

Por otro lado, en cuanto al proceso de vacunación, hasta este domingo en Panamá se han aplicado 687,653 dosis de vacunas contra la covid-19, según el reporte emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa).

En tanto que los circuitos 8-1, 8-6 y 8-10, iniciarán este miércoles 5 de mayo la aplicación de sus segundas dosis de la vacuna. En el circuito 8-6 solo los docentes y embarazadas recibirán sus segundas dosis, ya que todos los adultos mayores fueron vacunados.

Informe Covid-19 del Aeropuerto de Tocumen

De igual manera, el Minsa dio a conocer que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 98,952 pruebas y se han detectado un total de 1,291 viajeros positivos con covid-19.

En el reporte de las últimas horas se señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar 1 pasajero positivo con coronavirus.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 68 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total 10,279 que ingresaron desde la aplicacion del decreto.

Doscientos cuarenta y seis viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá, han sido trasladados a hoteles no covid, donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.