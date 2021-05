'Había pagos que eran coimas y había pagos que no eran coimas'

Después de siete meses de que André Rabello, cabeza de la filial panameña de la constructora Odebrecht, habló por última vez con la fiscalía (10 de agosto de 2018), el 20 de marzo de 2019, en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo, Brasil, se dio inicio a la quinta y última audiencia de cooperación eficaz internacional del colaborador en la investigación seguida a Luis Enrique Martinelli, Ricado Martinelli Berrocal, Juan Carlos Varela y otros, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. En esta oportunidad la documentación menciona en plural el título de 'procuradoras' que están presentes durante la diligencia, cuando el abogado de Rabello ofrece el saludo inicial, aunque nunca fueron identificadas con nombre propio. No obstante, la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, sí aparece con nombre propio como parte del equipo en el interrogatorio.

Procuradora: Vamos a pasar a la lectura del cuestionario que fue entregado, enviado por las autoridades panameñas. Usted doctora, cuando desee hacer alguna pregunta, puede interrumpir y hacer los cuestionamientos.

ZM: Ok.

Procuradora: Vamos a empezar con la pregunta número uno. En su última declaración del día 10 de agosto de 2018, usted pidió un tiempo para revisión de la documentación relacionada al periodo 2006-09, ¿finalizó la revisión?

AR: Sí, toda la documentación que la empresa puso a mi disposición fue revisada. Entiendo también que después del mes de agosto del año pasado, ante la misma diligencia realizada en esa fecha, la misma empresa además de ponerme a disposición para revisar y mirar lo que fue requerido, la envió a Panamá por solicitud, es lo que entiendo yo.

ZM: De esta declaración que rindió en agosto de 2018, me había dicho que iba a revisar algunos documentos para darnos respuesta y poder aclarar las personas que estaban beneficiadas.

AR: Sí.

ZM: ¿Puede darnos ahora esa información con relación a eso que le quedó pendiente que usted iba a revisar?

AR: Sí puedo, pero tiene mucho que ver con las preguntas subsecuentes que no sé si ya puedo ir respondiendo. Pues tiene que ver con las preguntas que vienen a continuación. Toda la documentación que la empresa puso a mi disposición fue revisada. También lo envió a Panamá por solicitud, es lo que entiendo.

Procuradora: En su declaración del 10 de agosto indicó que Mundial de Valores era una empresa en el banco, ¿a qué se refería eso? ¿Qué banco? ¿A qué se dedicaba?

AR: Veamos, en verdad lo que yo intenté decir, por lo que recuerdo, fue que podría no ser un banco y sí una empresa. Una empresa o institución financiera, o sea, dedicada a servicios financieros. Yo no conozco ese... no conocí en el pasado el banco o la institución financiera.

Ella se reveló a partir de la disponibilidad del Drousys para nosotros colaboradores en 2016. Quiero hacer un paréntesis. Voy a hablar un poco más despacio, creo que es mejor. Un paréntesis para aclarar una vez más que yo no conocía el Drousys, o sistema Drousys, hasta 2016 cuando la misma empresa nos reveló que existía el sistema, que más o menos servía para comunicación entre bancos, el Área del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) y algunos prestadores de servicios del DOE.

Entonces el sistema Drousys fue creado para comunicación en el área de DOE y sus prestadores de servicios, y en algunos momentos también servía para archivar documentos de los cuales en el año 2016, cuando la empresa tomó la decisión de colaborar, puso lo que había disponible en aquel momento para nosotros. También es importante decir que yo aproveché este espacio aquí para decir que el Drousys es un sistema, por lo que me consta, y eso fue preguntado a algunas personas, que fue creado entre 2008-09. Entonces los documentos anteriores a esos años, 2008-2009, son documentos físicos que fueron archivados en Drousys al momento de su creación.

O sea, eran documentos físicos que eran de DOE, por alguna razón que desconozco, archivaba con ellos y entonces, para dejar tal vez, no sé, tampoco sé explicar muy bien, más organizado, me imagino yo, ellos lo archivaban en el sistema a partir de 2008, lo que existía físico. Regresando a la pregunta número dos, solo para finalizar, así, lo que me refería es yo tenía duda por desconocimiento de la institución, si era un banco o una empresa de servicios financieros, no sé explicar eso, porque no era un sector que yo tenía contacto. O era las dos cosas.

ZM: ¿Usted no está completamente claro a qué se dedicaba?

AR: No. Yo sé, por las investigaciones que se realizaron posteriormente, que era una institución que recibió fondos, que también hay una pregunta más adelante, fondos del área de DOE. Pero no sé explicar exactamente si se trataba de una institución financiera, si era reglamentada como empresa financiera o como un banco. Como yo no conozco la institución, no sé cómo explicar eso.

De Janon es el apellido, no recuerdo su primer nombre, pero no es difícil descubrirlo, ok, por las características que les voy a dar ahorita que tienes que ver con la segunda pregunta. Este señor De Janon, él fue cónsul de Panamá en Sao Paulo entre 2002-2003 máximo

Procuradora: Usted indica no recordar quiénes eran los beneficiarios finales de Mundial de Valores, Vernell, Guiberg, Marpesca, pero ¿sí reconoce que mediaron pagos a favor de estas con la estructura paralela? ¿Usted reconoce que mediaron pagamentos a favor de estos, utilizando la estructura paralela?

AR: Yo aprovecho aquí para dejar claro una cosa más, pues yo creo que tal vez sea más rápido y objetivo para ustedes si yo ya puedo ir entendiendo más o menos lo que se quiere, dando una explicación más amplia, si queda algo por fuera lo explico más adelante.

Entonces veamos, en realidad es lo siguiente, si ellas recibieron pagos de la estructura paralela, que nosotros llamamos del área de DOE, o caja 2, no era bien así que yo no recordaba quiénes eran los beneficiarios en la época que esas cuentas o empresas fueron pagadas. No estaba explícito quiénes eran los beneficiarios de las mismas, ok. El señor que me pasó esas empresas se llama Hugo Torrijos. Eso ya fue informado en otro momento, pero él pasó en ese momento como si fuese cuentas de él o de su empresa, no sé tampoco explicar pues en las órdenes de transferencia no viene claro quién es el beneficiario final.

En Panamá es común las offshore con acciones al portador. También es importante informar que en Panamá no existía, hasta enero de este año, delito de evasión fiscal, era penalidad administrativa. Por lo tanto, hacer pago fuera no era delito, era penalidad administrativa.

Era común que algunos prestadores de servicios o proveedores pidieran recibir en offshores de otro país, fuera, porque en aquel momento no sería delito para los mismos. Cuando apareció por primera vez esa solicitud, que fue aquí mismo, por lo que yo recuerdo, en la obra de la autopista, yo consultando a la empresa, ellos me dijeron que la única forma de pagarles fuera era usando el DOE. Queriendo aclarar, como fue comentado por el mismo Luiz Soares en otras ocasiones, Soares era la persona del DOE a quien le hacíamos los pedidos, que no todos los pagos, en el caso de un país que no existe evasión fiscal, eran ilícitos. Había pagos que eran coimas y había pagos que no eran coimas. Y lo que unía los dos pagos era que ambos casos no eran contabilizados, de ninguna manera, y algunos siendo coimas y otros no eran coimas, eran pagos a proveedores panameños o prestadores de servicios que por alguna razón, no querían pagar impuestos o era más fácil cobrar en una cuenta fuera, por cualquier coyuntura de encuentro de cuentas y entonces hacían esas solicitudes.

Pero regresando aquí... Sí fueron pagados al DOE y son cuentas que fueron enviadas, por lo que recuerdo, al propio Hugo Torrijos.

ZM: ¿Pero esos pagos fueron en concepto de servicios, lobby, intermediarios?

AR: El pretexto del pago era por la intermediación que más adelante voy a explicar, pues hay preguntas que son bien específicas a esa situación. Sí fueron pagos bajo el pretexto de prestación de servicios o de la realización de la venta de la concesión Madden-Colón. Una compra que se hizo a otra empresa privada, se compró una concesión.

“Yo terminé discutiendo con De Janon, él llamó a Hugo Torrijos le dijo que estaba fuera del proceso, hasta porque él cobró un monto de mí, en ese momento exorbitante, el cual se pagó de contabilidad oficial, no se pagó de fuera, sino con un cheque”

Procuradora: Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la persona que identifica como cónsul que le presentó a Max Haddad?

AR: Mire, yo recibí este cuestionario el lunes por la tarde y así creo que puedo facilitar las preguntas 4 y 5, podrían ser contestadas de una sola vez, pues una está relacionada con la otra. En verdad están un poco mezcladas en las preguntas, pero yo podría... creo que es más objetivo responder la 4 y 5 de una sola vez, ¿podría ser así?

ZM: Sí, no hay problema.

AR: ¿Usted quiere preguntarme la 5 también?

ZM: ¿Quién es De Janon?, nacionalidad, localización, empleo...

AR: Ok. Veamos entonces. En realidad es lo siguiente... Más o menos a finales de 2004 o inicio de 2005, yo no era aún director superintendente del país, me solicita una reunión, aún nos estábamos instalando y me pidió una reunión algún director de la empresa ese señor que se llama de apellido De Janon. De Janon es el apellido, no recuerdo su primer nombre, pero no es difícil descubrirlo, ok, por las características que les voy a dar ahorita que tienes que ver con la segunda pregunta. Este señor De Janon, él fue cónsul de Panamá en Sao Paulo entre 2002-2003 máximo. Él había acabado de regresar de Sao Paulo en ese periodo, solo existe un cónsul.

Entonces ese señor me dijo que conoció Odebrecht en el tiempo que vivió aquí en Sao Paulo, por el periodo que vivió acá como cónsul en varias reuniones en FIESP, que es la Federación de Industrias Regional, también estuvo incluso visitando la empresa aquí en Sao Paulo, en algunos momentos, la casa matriz. Él se presentó como una persona que admiraba nuestro desempeño, admiraba la estructura de la empresa, y por ser panameño, aquí ya estoy respondiendo una de las preguntas, él era panameño, claro él era cónsul. Y era una persona de muchas relaciones, él veía la posibilidad de darnos apoyo en aquel momento que estábamos iniciando nuestras actividades.

Es importante también dejar claro que ese señor, yo creo, pero ... me preocupa decir algo que no es... yo creo incluso que él es papá de Gabriel de Janon, creo yo, pero no estoy seguro. Pero yo estoy seguro de que él era el cónsul de Panamá en Sao Paulo en 2002/2003, entonces no es difícil para ustedes terminar la investigación.

Bueno, ese señor se presentó, marcamos la primera reunión allá en la oficina y él explicó un poco de la historia de Panamá, cómo veía el país, su visión. En realidad yo escuché varias historias. Las personas veían un extranjero nuevo, eso es común. Panamá es un país que recibe muy bien al extranjero, convive bien por la diversidad de culturas y nacionalidades. Un pueblo que recibe muy bien.

Entonces, hizo toda aquella introducción, explicando el país. Yo aprovecho aquí para que la Procuradora entienda un poco más, es un país que en esa época tenía 3,2 millones de habitantes, un país con una población pequeña cuya capital, que era donde estábamos instalados, tenía un millón de habitantes. Un país donde el poder económico y político estaba el 95% en la capital, en ese millón de habitantes.

Y que era predominantemente influenciado por algo como 200 o 300 familias máximo. Esa era más o menos la descripción que escuché de él, no solo de él, pero de varias otras personas, de forma sintética. Entonces, que todos se conocían, casi todo mundo era pariente, era primo, primo lejano. Todos se conocían, él tenía muchas condiciones. Y eso... Yo hice una pregunta, la cual recuerdo muy bien, que tú eres de un gobierno que es oposición. Él me dijo: “Es que aquí todos nos llevamos bien, gobierno y oposición, no se preocupe por eso”.

“Yo no recordaba quiénes eran los beneficiarios en la época que esas cuentas o empresas fueron pagadas. No estaba explícito quiénes eran los beneficiarios de las mismas, ok. El señor que me pasó esas empresas se llama Hugo Torrijos”.

Yo acepté porque él realmente demostró que conocía bastantes personas, incluso de la empresa en Sao Paulo, de la empresa. Yo verifiqué. Sí, es una persona que nosotros conocemos.

Él estuvo en otra ocasión conmigo, él llevó un listado de proyectos que eran prioridades del gobierno en que él estaba y que continuaron siendo prioridades de infraestructura en el gobierno del momento. Estamos a finales de 2004-2005. Y entonces, mirando aquel listado estaba la hidroeléctrica en el sector privado, había línea de transmisión no recuerdo cuál era, estaba el mismo Canal, que era el proyecto para más adelante que nos dijo que podía contactarse con la ACP, estaba el proyecto de saneamiento, pero que también estaba lejos de realizarse.

Mirando el listado lo que más me interesó fue la autopista Panamá-Colón. Porque primero era considerado un canal seco... Disculpen, yo me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero es que yo creo que es importante para contextualizar. ¿Le molesta eso o no? Yo estoy contando toda la historia, es bueno porque queda en el registro.

Bueno me interesó la autopista porque era considerada el canal seco de Panamá. Daría en aquel momento, si nosotros consiguiéramos el proyecto como una ventaja para un proyecto más grande en nuestra visión estratégica, que era el proyecto del Canal, o sería nuestra y paralela al Canal. Entonces al momento de ejecutar eso, de alguna forma eso trae un beneficio estratégico al momento de hacer los presupuestos de la licitación. Uno conectaría las dos principales ciudades del país que sería la capital en el Pacífico que es Panamá, y la conectaríamos a Colón, que es la segunda ciudad más importante, en el Atlántico. En ambos lados están los principales puertos de la ciudad.

Estaba allá la Zona Libre más grande de Latinoamérica, la Zona Libre de Colón. Tenía del lado de acá una de las mayores zonas bancarias de Latinoamérica. Y el comercio, el poder político y económico navegando en esa concesión.

Entonces por todas esas razones fue el proyecto que más me interesó y yo le dije que me quería conectar en esa. Vamos a olvidar lo demás y vamos a trabajar en la autopista. Ese señor vino dos veces más con algunas informaciones adicionales, que no recuerdo cuáles, pero tipo, ¿quién era la empresa titular de la concesión? Esa concesión fue una obra que él trajo esas informaciones, que esa empresa era de México que se llama Pycsa, ganó en la década de 1990, nosotros estamos allí a inicios de 2005 tal vez, y ella ganó eso en la década de 1990 y consiguió ejecutar una parte de la concesión otra empresa privada y no logró finalizarla por temas financieros.

Entonces, por esa razón ya hace más o menos 10 años venía esa empresa intentando negociar, o con el gobierno algún beneficio para poder finalizar la obra o venía negociando la venta de la concesión a otra empresa.

Eso fue más o menos lo que fue explicando, y allí en algún momento, que no recuerdo bien cuál, él llegó y dijo: “Vamos a hacer lo siguiente, para facilitar tu vida te voy a presentar al abogado que maneja en este momento la venta o negociación de esa concesión, su nombre es Hugo Torrijos”. Quien me presentó a Torrijos fue De Janon. ¿Ok? Ese es un primer paso ya respondiendo un poco lo preguntado.

La discusión estaba entre Hugo Torrijos y yo. Él así, tal vez en ese momento yo aún me estaba conociendo la cultura, la forma de hacer negocios por allá, él me cobró un monto por haberme presentado a Hugo Torrijos.

Entonces nos reunimos, no recuerdo si fue en la oficina del mismo Hugo Torrijos, o si fue en su casa. Esa primera reunión no me acuerdo dónde fue, pero él fue allá, explicó lo que hacía, que tenía muchas relaciones, que tenía muchos contactos y que realmente él manejaba junto con un socio, de Pycsa. Pycsa era la empresa que tenía la concesión.

Él preguntó algunas cosas de Odebrecht: ¿Cómo era Odebrecht? ¿Qué era? Buscó algunas informaciones y quedamos en tener otra reunión para que él trajera otras informaciones de la concesión, de Pycsa, para saber si realmente nosotros podíamos salir adelante.

Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para pasar a De Janon. Es importante decir aquí y dejar bien claro lo siguiente: el señor De Janon, en este momento no era un agente público, era un exdiplomático.

Entonces él no tenía eso. Él después que terminó la primera reunión, donde él permaneció callado, no dijo nada, absolutamente. La discusión estaba entre Hugo Torrijos y yo. Él así, tal vez en ese momento yo aún me estaba conociendo la cultura, la forma de hacer negocios por allá, él me cobró un monto por haberme presentado a Hugo Torrijos.

Bueno, después yo vi que había actuado de forma equivocada porque yo me peleé con él, le dije que era un absurdo, que no quería saber más de él, cómo era que alguien cobraba solamente por presentar a otra persona.

Pero después yo vi que eso es costumbre allá, es una cosa normal por allá, pero como para mí no lo era, yo terminé discutiendo con De Janon, le pagué, él llamó a Hugo Torrijos le dijo que estaba fuera del proceso, hasta porque él cobró un monto de mí, en ese momento exorbitante, el cual se pagó de contabilidad oficial, no se pagó de fuera, sino con un cheque. No me acuerdo si dio una factura o un recibo, no sé lo que dio, o si hizo un contrato, no recuerdo.

Ahora, yo me asusté porque nunca había visto ese tipo de procedimiento, que después me di cuenta que era algo más o menos usual por allá. El monto, en aquel momento el monto fue alto, creo que fueron como $10 mil, solo por hacer eso.

Y fue por esa razón... Y él dijo que siempre lo estaría haciendo así, que su trabajo era ese, que él no era ingeniero, que no era consultor, que no era nada, que él solo hacía eso mismo y que estaría cobrando por eso, y que aún quería un pago al momento en que el negocio se efectuara. Yo le negué eso, yo no quiero más, vamos a olvidar eso, yo te pago ese monto y me dejas apuntado con ese señor. Después de eso yo tuve otras reuniones con Hugo Torrijos, no muchas, una o dos, en ese momento hasta que él decidió marcar una reunión con Max Haddad, ya aprovechando para responder las dos preguntas. Por lo tanto, quien me presentó a Max Haddad fue Hugo Torrijos con su socio.

El socio de él siempre estaba presente, cuidaba más de Pycsa, de los procesos de Pycsa, se llamaba Alexandro o Alejandro, no recuerdo bien, y era de la oficina asociada. Entonces, en resumen... Yo no sé dónde se ubica actualmente, yo no sé dónde trabaja, él ya era en aquella época un señor de sesenta y pico de años, estamos allí en el año 2005, debe tener actualmente setenta y algo de años, me imagino. Pero no sé su ubicación ni su trabajo o a qué se dedica actualmente.

ZM: ¿Cuánto tiempo pasó desde que le mostraron el listado de los proyectos y que se reunió con De Janon y fue presentado a Haddad?

AR: Bueno, yo no voy a recordar con exactitud, pero veamos. Yo tengo cómo llegar a un aproximado. Me mudé a la primera oficina oficial nuestra, en septiembre de 2004, esa reunión se dio en esa oficina por lo tanto fue después de septiembre. Ella puede haber sido en noviembre a marzo de 2005, más o menos, la primera reunión con De Janon. Esa oficina quedaba en el World Trade Center en Marbella, no recuerdo el piso 7, piso 8, algo así, creo yo. Pero con seguridad, todas las reuniones con De Janon fueron en mi oficina en el World Trade Center.

ZM: ¿Fue allí que usted fue presentado a Mad Haddad?

AR: No, primero a Hugo Torrijos, eso fue luego. De esa primera reunión debe haber tenido una o dos más con De Janon.

ZM: ¿En ese mismo periodo?

AR: Con Hugo Torrijos fue en 2005, estoy absolutamente seguro. Vamos a poner que fue en los cuatro primeros meses de 2005. Con Max Haddad creo que fue entre junio, agosto o septiembre de 2005.

Este relato continúa en la próxima entrega.

