Jóvenes mantienen tendencia de aumento de casos y hospitalizaciones por covid-19

Los jóvenes continúan manteniendo una marcada tendencia de aumentos de detección de casos y hospitalizaciones del nuevo coronavirus.

Hasta el 5 de junio el 50% de los casos registrados por covid-19 continuaban en grupos de edad de 20 a 39 años. Archivo | La Estrella de Panamá

De acuerdo con datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), en el período comprendido del 16 al 30 de mayo (14 días), las autoridades reflejaron que de los 6,276 casos detectados en el país por la covid-19, el grupo más afectado está entre las edades de 20 a 39 años con un total de 2,593 personas contagiadas.

Mientras que las edades de 40 a 59 reportaron cifra de 1,729; un total de 1,339 hasta la edad de 20 años y 519 se encuentran en las edades de 60 a 79 años.

El informe, que fue publicado el 4 de junio, detalló que la población mayor de 80 años registró el menor número de casos, con un total de 96.

El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Leonardo Labrador, explicó en un comunicado que al evaluar y analizar los casos activos del 16 al 30 de mayo, los números registran que la población económicamente activa (jóvenes menores de 20 años y jóvenes adultos de 20 a 39 años), son los que están enfermando más por el virus.

Hospitalizados

En cuanto a las hospitalizaciones, Labrador señaló que el comportamiento de pacientes también se incrementó en las edades de 20 a 39 años con 187, seguido en el rango de 40 a 59 con 126 y 11 de 80 años en adelante.

“La baja hospitalización de los pacientes mayores de 80 años se debe precisamente a que es el grupo prioritario en la vacunación, lo que se traduce en que las vacunas están danto resultado porque ya no se enferman y llegan a las salas de hospitalización, como ocurrió en 2020”, afirmó Labrador, quien además dijo que los principales factores de riesgo que está provocando la hospitalización en los grupos de 20 a 39 años y de 40 a 59 son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad y diabetes.

Hasta el 5 de junio, el 50% de los casos registrados por covid-19 continuaba en grupos de edad de 20 a 39 años, mencionó el epidemiólogo Arturo Rebollón a La Estrella de Panamá. “La tendencia de los no vacunados son los que están hospitalizados”, comentó.

Vacunación

Hasta ahora, el Minsa ha dispuesto de manera voluntaria la vacuna AstraZeneca a hombres y mujeres mayores de 30 años. Con Pfizer se encuentran los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y docentes.

“Sabemos que la vacuna reduce los riesgos de hospitalización y muerte, por eso es favorable que se abriera el compás a personas más jóvenes. No hay que olvidar que aunque haya vacunación, hay que seguir cuidándose, porque el hecho de que haya pequeños grupos vacunado no significa que usted esté protegido. Hasta que no reciba la vacuna tiene cero protección y eso es así”, expresó Rebollón.

Según la plataforma Vacuna Panamá Solidario, hasta el mediodía de este jueves se han administrado 1,160,648 vacunas. En primeras dosis: 748,503 y segunda dosis: 414,287. Por casa farmacéutica, Pfizer ha inmunizado a 1,016,679, y AstraZeneca, 143,787.

Capacidad hospitalaria

Rebollón subrayó que la capacidad hospitalaria “se encuentra bastante bien”, ya que la OPS indicó que Panamá tiene más del 50% de camas en sala y más de 50% en cuidados intensivos.

No obstante, aclaró que ese 50% es en todo el país. “Si uno va a Chiriquí, que lleva 18 semanas sumando casos activos, la capacidad hospitalaria no es igual porque tienen menos camas. Igual como podría estar pasando en Panamá, y eso es a lo que hay que prestar atención”, dijo.

A raíz de esta situación, el epidemiólogo recomendó exigir transparencia de datos para poder tomar mejores decisiones. “Si se sabe que los enfermos y los hospitalizados están en Chiriquí, no hay por qué reportar que hay 50% de capacidad de camas, porque es un dato incorrecto, lo único que hacen con esa información es distraer a la gente para decir que hay bastantes camas, mientras que Chiriquí está mal”, criticó Rebollón.

Tercera ola

La tendencia de los casos y hospitalizaciones en jóvenes llegan en medio de las advertencias de una tercera ola y del reforzamiento de medidas sanitarias, como toques de queda y cuarentena total en ciertas áreas del país, y el uso obligatorio de la careta en el transporte público.

Así como la implementación de un plan de prevención ante la posibilidad de repunte de casos por covid-19, el cual consta de cinco indicadores: positividad mayor de 5%, incremento sostenido de la incidencia por más de dos semanas, Rt mayor de 1, disponibilidad de camas en sala menor o igual al 20%, disponibilidad de camas en UCI y UCRE menor o igual al 15%. De acuerdo con estos indicadores, se establecieron cinco niveles de alerta para la aplicación de medidas de prevención y control.

El ministro del Minsa, Luis Francisco Sucre, twitteó: “Es inminente que estamos frente al inicio de una tercera ola, la mejor arma de prevención es no bajar la guardia. Juntos podemos minimizar su impacto y magnitud. Recuerda que el autocuidado es fundamental para prevenir el contagio”.

Pero hablar de una tercera ola es un concepto más teórico y matemático, y depende de cómo se mida. Según Rebollón, hay personas que dicen una tercera ola de casos nuevos, pero para los que son estudiosos de la pandemia, la tercera ola es a nivel de hospitalizaciones y muerte, que es el indicativo de una aceleración, que si no se da los especialistas no hablaran de una tercera ola.

“Lo que sí sabemos es que después de una aceleración de casos puede haber aceleración de hospitalizaciones, entonces eso todavía no lo vemos a pesar de que han aumentado los casos en la última semana. La clave aquí en todo esto es que no nos enfoquemos en un escenario sombrío, sino en el escenario clave, que es prevenir y evitar la mayor cantidad de infecciones y proteger a los sanos. Así se pueden mantener todas las actividades económicas y educativas del país”, enfatizó el epidemiólogo.