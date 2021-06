Mil dosis de vacunas contra la covid-19 aplican por día en el Megamall, de Panamá Este

Unas mil dosis de vacuna contra covid-19, desarrollada por la casa farmacéutica AstraZeneca, son aplicadas este viernes, 11 de junio, en Panamá Este, durante la jornada de inmunización voluntaria de la operación PanavaC-19.

De este total, unas 368 dosis son destinadas para las personas que se registraron en la plataforma digital y las otras 632 restantes para quienes no lo hayan hecho, pero acuden al llamado para ponerse la vacuna.

Desde antes de las 7:00 a.m., docenas de personas llegaron el centro comercial de Panamá Este, Megamall, para colocarse la vacuna, en un momento en que el país está en alerta por una tercera ola de covid-19.

En la jornada de vacunación masiva contra la covid-19, las personas que se registraron en la plataforma digital fueron prioridad. Mirta Rodríguez P./ La Estrella de Panamá

Para ingresar hasta el área de vacunación se debe acceder por la parte trasera del local que ha sido habilitado para la jornada de vacunación. En la puerta del comercio, un equipo de la operación PanavaC-19 los recibe uno a uno, mientras más pacientes van llegando y se forman en la fila.

A diferencia del caos que se vivió en el primer día de vacunación masiva, este jueves 10 de junio, la atención de este viernes 11 de junio fue más ágil, dinámica y con una mejor organización. Y es que hoy primero se pasó a los pacientes que tenían sus citas registradas y se monitoreó a los que esperaban afuera ser atendidos.

Además se le entregó boletos numerados de acuerdo con la cantidad estipulada de dosis para procurar no exceder las mil personas. Un escenario distinto al de este jueves.

Sin embargo, “se priorizará” a los que se registran en la plataforma digital y el resto se colocará a los que no lo hayan hecho, hasta agotar las mil dosis, expresó Alexis De León, coordinador del circuito 8-10 de la operación PanavaC-19.

"¡Señor!, ¡señora! ¿usted se registró?", pregunta un colaborador de la operación PanavaC a una pareja de la tercera edad que hacía su fila para ingresar.

"¡Yo no me he registrado, acaso no me puedo vacunar!", exclama otro caballero que esperaba en la fila más atrás.

"¡No se preocupe! Los que no se registraron, también pueden vacunarse", respondió un colaborador de la jornada, mientras iba entregando uno a uno los tiquetes numerados para ingresar.

"Lo que pasa es que deben hacer dos filas diferentes: una para las personas registradas y otras para los que no lo hayan hecho”, explicó el colaborador.

Ya adentro, separados en dos filas, y con protocolos de bioseguridad, se iba llamando a los pacientes en grupos de diez, para que pudiesen ingresar a la zona de vacunación, donde había que hacer otra fila más....

Unos diez cubículos, con salas de espera, fueron adecuados en una esquina dentro del mall para recibir a los pacientes que se van a inmunizar. Cada uno con un equipo conformado por cuatro o cinco enfermeras, personal de la Cruz Roja y de PanavaC. Cada uno con su función, pero con el mismo norte.

Ya en el cubículo, una enfermera, ingresa a los pacientes a la sala de espera de vacunación, mientras otra les da una breve charla de inducción, otra les recibe los datos y otra prepara las dosis. ¡Gran responsabilidad!. De cada frasquito de la vacuna salen diez dosis de la vacuna, según se conoció.

"La vacuna que se les va a colocar hoy es la AstraZeneca. Si después de ponérsela les da fiebre pueden tomar acetaminofén / paracetamol; y si notan enrojecimiento en el área (brazo) donde se les colocó pueden ponerse compresas de agua fría. Aquellos que se hayan puesto otra vacuna en los últimos quince días no pueden vacunarse hoy", recomienda. Los especialistas aconsejan acudir al médico de urgencia en caso de que el paciente presente dificultad para respira, entre otros.

"Al ser vacunado, cada paciente recibe una tarjeta de vacunación con los datos personales y de la vacuna que se les aplicó. Además tienen que estar pendientes de la próxima jornada de vacunación masiva para que puedan recibir la segunda dosis. Es importante que nos den su correo electrónico y teléfono para que les llegue la notificación de que ya se les colocó la vacuna y la fecha para la otra dosis", prosiguió explicando otra enfermera, mientras va pasando uno a uno los pacientes ya vacunados a otra sala de espera.

Allí los pacientes deben esperar cualquier reacción a la vacuna por espacio de 15 minutos, muy bien vigilados por personal de la Cruz Roja y personal médico, quienes aguardan atentos ante cualquier eventualidad. "No se pueden retirar antes de los 15 minutos. Necesitamos ver si tienen alguna reacción", comentó una joven de la Cruz Roja.

La vacunación de hoy se realiza de 7:00 a 1:00 p.m., hasta que se agoten las mil dosis que fueron asignadas para esta fecha.

Sin embargo, el proceso de vacunación voluntaria en el circuito 8-10, con las dosis de AstraZeneca, se continuarán la próxima semana, en el Megamall, con una atención de mil personas por días, hasta alcanzar aplicar unas diez mil dosis.

"La jornada de inmunización se extiende hasta la próxima semana; y a medida que vayan llegando las viales vamos a seguir vacunando en el Megamall", puntualizó De León, quien enfatizó en que las personas deben registrarse en la plataforma para que puedan por recibir las dosis de la vacuna.