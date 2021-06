Desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades, en octubre de 2020, se han realizado 148,046 pruebas y se han detectado un total de 1,603 viajeros positivos con covid-19, según el reporte emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte de las últimas horas, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar seis pasajeros positivos por covid-19.

Viajeros procedentes de Suramérica

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de Sars-CoV-2 un total de 264 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 28,504 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Por su parte, hay 301 que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles "no covid"D donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.

Inmunización

El Minsa también informó que unas 1,501,657 dosis de vacunas contra la covid-19 han sido aplicadas en Panamá hasta este fin de semana.

Sin embargo, recordó a la población no bajar la guardia y a pesar de recibir la vacuna contra el covid-19, es primordial preservar las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol, mascarilla, gel alcoholado y pantalla facial.

Informe epidemiológico

Hasta este domingo, 27 de junio, en el mundo se registran 118,501,653 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 180,893,674 casos positivos por covid-19 acumulados y 3,919,246 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

Por su parte, en Panamá hasta esta fecha se contabilizan 382,154 pacientes recuperados, 789 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 400,666. Se han se aplicado 9,466 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.3%.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 defunciones, totalizando 6,524 fallecimientos acumulados por la enfermedad, con una tasa de letalidad del 1.6%.

Los casos activos al día de hoy suman 11,988. En aislamiento domiciliario se reportan 11,307 de los cuales 10,929 se encuentran en casa y 378 en hoteles. Los hospitalizados suman 681 y de ellos 579 se encuentran en sala y 102 en UCI.