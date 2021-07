Fiscalía ordena el archivo provisional de la investigación en caso de Hospital Modular

La Fiscalía Anticorrupción ordenó el archivo de las investigaciones contra la administración pública en la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario.

Anilú Batista Carles, fiscal superior, en su resolución del 30 de junio de 2021, fundamenta su decisión en que “todos los elementos de convicción reunidos y analizados en su conjunto, descartan por completo la tesis de la existencia del hecho punible de fraude en las contrataciones públicas, ya que no existe indicio de opacidad en la incorporación de las propuestas hechas por los competidores al Ministerio de Obras Públicas, más bien se comprobó que se trata de dos propuestas diferentes en su contenido, emanadas por la empresa TURMAKS, que coincidieron en fecha solamente”.

En el documento del archivo de las investigaciones, la fiscal argumentó que se descarta por completo un concierto de competidores para presentar propuestas, sino más bien, se suscitó una confusión, la cual fue esclarecida con las entrevistas, la documentación aportada por los representantes de las empresas; así como la incautación de correspondencia realizada por el Ministerio Público, por lo que no puede tampoco atribuirse ningún cargo de injuridicidad de tipo penal sobre estos hechos, ya que no se cometió el delito descrito.

Señala que fue una investigación exhaustiva, compleja y objetiva por parte del Ministerio Público, “en la que podemos concluir que los hechos que dan inicio a la noticia criminal N° 202000024896, no constituyen delito, por lo que se considera prudente y preciso aplicar el archivo provisional de la investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 275 del Código Procesal Penal que trata sobre la capacidad del fiscal de archivar un caso.

La Procuraduría de la Administración de la República de Panamá, a través de Nota No. SCAJ-387-20, remite copia autenticada de la Resolución No. PAJDS-233-2020, emitida el 31 de agosto de 2020, mediante la cual se dan por concluidas las investigaciones preliminares seguidas en esa instancia, en virtud de la denuncia presentada por la Fundación Conciencia Ciudadana y el Estudio Jurídico Cedeño, las cuales guardan relación con el Hospital Modular Panamá Solidario, ordenándose el cierre y archivo de la queja administrativa, toda vez que el caudal probatorio indica que, al no haberse configurado una donación, las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas se dieron en apego al ordenamiento positivo, ya que su decisión de no continuar con las gestiones para la adecuación del Centro de Convenciones Amador, obedeció a la preexistencia de un sistema de atención por el Ministerio de Salud en los hoteles de la localidad

La investigación se inició luego de publicaciones en medios de comunicación en los que se reportaron irregularidades, entre ellas, posibles sobrecostos en la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario, ya que la empresa a quien le habían dado la concesión utilizó material de segunda o material reciclado para la obra, cuyo costo, según la Contraloría General de la República, fue de 6.5 millones de dólares.