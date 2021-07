Recolección de firmas por la constituyente, a ritmo lento

Recolección de firmas para una asamblea constituyente por el grupo Panamá Decide. Archivo | La Estrella de Panamá

Los grupos que están recogiendo las firmas para convocar a una constituyente paralela se encuentran en una encrucijada para conseguir las rúbricas necesarias, ya que hasta ahora el ritmo ha sido “lento”.

Datos del Tribunal Electoral hasta el 22 de julio muestran que el movimiento Justicia Social presentó en total 325 firmas; de esas, 319 fueron aceptadas, 2 canceladas y 4 rechazadas.

El movimiento ciudadano Panamá Decide lleva 4,347 firmas, de las cuales 27 fueron rechazadas, 7 canceladas y 4,313 aceptadas.

Mientras que el grupo Firmo por Panamá facilitó 7,927 firmas; de esas, 19 fueron rechazadas, 1 cancelada y 7,907 aceptadas.

El TE explicó que las 50 firmas que han rechazado se debe a que las personas firmaron por la misma iniciativa o para otra, no están en el Registro Electoral o son menores de edad.

Las cifras no son alentadoras, tomando en cuenta que cada grupo tiene una meta estipulada por el Tribunal Electoral de 580,742 firmas.

Recursos

Carlos Ernesto González, del movimiento ciudadano Panamá Decide, comentó que las fórmulas que ha dado el TE son “complicadas” y hacen “difícil” que las personas puedan actuar. A esa conclusión también llegó el presidente del partido PAIS, José Alberto Álvarez, miembro del grupo Firmo por Panamá.

González señaló que el problema de los recursos es una limitante, ya que el TE estipuló que solo las personas naturales pueden donarles. “Hemos recurrido a las redes sociales para pedir apoyo económico”, mencionó.

Mientras que Álvarez dijo que sí son necesarios los recursos, pero que en la medida en que el TE facilite el proceso, la necesidad monetaria podría ser menor.

Inscripción digital

Otro problema en que coincidieron ambos representantes es con la inscripción digital. González expresó que los ciudadanos todavía no se acostumbran a utilizar la vía digital para hacer el proceso de firmas, porque están acostumbrados a que se les presenten los libros, como ha pasado con otros procesos políticos.

Álvarez, del grupo Firmo por Panamá, comentó que las personas cuando entran al sistema se aburren porque el TE no les contesta. Por ello, pide agilizar el proceso mediante la disposición de puestos móviles en todo el país que tengan un funcionario al servicio de las personas interesadas en apoyar la iniciativa.

Rechazo de firmas

El vocero del movimiento Panamá Decide, además, criticó los rechazos que hace el TE en algunas firmas. “Esto no debería suceder porque el proceso es digital y la información ya la tienen. Todavía no entiendo bien porqué rechazan las firmas”, subrayó González, al tiempo que reconoció que si el movimiento mantiene la tendencia de entregar 100 firmas al día, es probable que no lleguen a la meta de 580,742 firmas.

“A pesar de todas esas dificultades nosotros estamos seguros de que la mayoría de los panameños quiere una constituyente y sabe que debemos salir del sistema político tradicional. Nosotros estamos seguros de que poco a poco los panameños irán sumándose y vamos a tener los resultados que estamos buscando”, indicó.

Al movimiento Justicia Social le quedan cuatro meses para seguir recolectando firmas, ya que su fecha de cierre es el 3 de noviembre. Posteriormente le sigue el movimiento ciudadano Panamá Decide, el 15 de diciembre, y por último Firmo por Panamá, que será el 22 de diciembre.