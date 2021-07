Consejo de Seguridad era usado para temas electorales y políticos,  dice abogado querellante Herrera Delgado

El expresidente Ricardo Martinelli no estuvo presente en el séptimo día del juicio en su contra.

Información proveniente de conversaciones de WhastAap donde ventilaban temas electorales y políticos fueron parte de las lecturas que se dieron este jueves en el juicio oral que le siguen al expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014), por el tema de las escuchas telefónicas o caso "pinchazo", y las que "demostraban evidentemente la "intercepción" del software Pegasus, según resumió este viernes el abogado de la parte querellante, Carlos Herrera.

"Logramos avanzar de una forma importante en la lectura de las pruebas conforme a los cuadernillos, con cerca de 100 folios. En estos folios —sin revelar el contenido— puedo asegurarles que había mucha información que dictaba de temas de seguridad nacional, que debería estar buscando el Consejo (de Seguridad Nacional) y lo que había era temas públicamente electorales y políticos que no guardan relación en lo que debe hacer el Consejo en pro de todos los panameños", indicó Herrera.

"Si tomamos en cuenta estos cuadernillos son las resoluciones que giró la Fiscalía Auxiliar, en su momento, y la Sala Penal de la Corte, tienen extractos de la declaración del testigo protegido donde claramente indica que todo lo que está aportando proviene de interceptaciones que se hicieron con un software vendido por SNW, que es una empresa de origen israelí y que hemos podido llegar a determinan en las investigaciones que el software Pegasus".

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre la factura del software, Herrera indicó que la factura se trata de una prueba independiente, "no se le ha dado lectura como prueba, pero está admitida como prueba". Aseguró que en el momento en que consideren oportuno, la factura será introducida al juicio.

Al séptimo día del juicio, el exmandatario no asistió, pero estuvo representado por su batería de abogados, entre ellos, la vocería estuvo a cargo de Roniel Ortíz.

"Sigue la lectura de piezas procesales, que no tienen que ver con nada. Estamos técnicamente deshojando elecciones de 2014, corregimiento por corregimiento eso absolutamente, no tiene nada que ver eso fue el periodo de forma licita, no tiene nada que ver con la investigación y continuamos con lo mismo. Perdiendo el tiempo", afirmó.

Cuando le consultaron sobre la cadena de custodia, el jurista se remitió a responder que le hicieron la observación al tribunal la mañana de hoy, viernes.

"Esas pruebas fueron obtenidas de forma ilícita, toda vez que ningún perito del Instituto de Medicina Legal, ningún perito idóneo participó en la recolección de esas evidencias. Esas lo trajo el testigo protegido de la calle o del despacho de que el que lo mando a la Fiscalía Auxiliar en su momento. El fiscal de ese momento es un cómplice de los delitos que se cometieron con relación a todo ese tema en particular", afirmó Ortíz.

Por lo que informó que en respuesta el tribunal, le advirtió que esos elementos pueden ser utilizados para el gasto de cierre, donde harán las observaciones y el tribunal valorará el tema en particular.