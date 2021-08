Racismo en la universidad, el debate sobre la discriminación en Panamá

"Negro de mier", fue la frase peyorativa con la que el profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá (UP), Samuel Pinto, supuestamente insultó a su colega y director del igual departamento, Fernando Murray Harris, lo que ha llevado a las autoridades de la Facultad de Humanidades abrir una investigación y establecer un proceso disciplinario tras la declaraciones racistas.

Murray Harris comentó a este diario que no confrontó palabras con Pinto, debido a que aún permanecía en su residencia. Sin embargo, su secretaria y otros docentes experimentaron los reproches de Pinto por asuntos administrativos.

"Yo no estaba ni en mi oficina, ni en la Universidad de Panamá, cuando el señor Pinto de manera violenta, irracional y amenazante ante mi secretaria y otros docentes (….) ofendió la honra de mi difunta madre y me llamó negro de mierda", detalló el director del Departamento de Sociología de la UP.

De acuerdo a la versión de Murray, los hecho se registraron el pasado 7 de agosto. Estos fueron denunciados ante las máximas autoridades de la Casa de Octavio Méndez Pereira, incluyendo al rector Eduardo Flores. También ante la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap), a cargo de Krishna Camarena Surgeon.

En una nota enviada al rector Flores, Camarena Surgeon expresó su preocupación por lo ocurrido, en el que calificó el acto como de "discriminación y perfilamiento racial".

En medio del cuestionamiento e indignación en redes sociales por lo ocurrido, el decano de la Facultad de Humanidades, Olmedo García, respondió a la nota de la representante de la Senadap. En esta notifica que se abrirá una investigación, y en la cual cumplirán con el debido proceso en torno al hecho denunciado tomando las medidas que dicta el ordenamiento de la institución.

De acuerdo al artículo 217 del ordenamiento de la UP: "los profesores solo podrán ser removidos o sancionados, luego de un debido proceso por mala conducta, incompetencia, infracción de prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interese, que establezcan la Constitución Política, las leyes, el presente Estatuto y los reglamentos universitarios”.

Racismo normalizado

Lo sucedido entre los docentes de sociología fue calificado como un hecho sumamente "grave" e "intolerable" por el director del Observatorio Panamá Afro, Alberto Barrow. "Un docente universitario, que preside la Asociación Panameña de Sociología (APSO) despliega un ataque racista en contra de uno de sus colegas. En cualquier sociedad contemporánea eso es intolerable. No hay excusa alguna para ello", dijo Barrow.

Para el director del observatorio las ofensas e insultos de corte racistas están "normalizados" en la sociedad panameña. "Son tan aceptables que cuando algunos álamos la voz para denunciarla, encararlos, se nos señala como 'acomplejados'. A ese nivel discurre el racismo en la sociedad panameña. Se niega su existencia o se relativizan los hechos cuando ocurren. Prueba reciente de ello es que el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá señaló que el hecho acaecido ha sido 'magnificado'", indicó Barrow.

Y agregó: "la sociedad panameña tiene entre las muchas asignaturas pendientes erradicar el racismo. Para acometer esa tarea, lo primero que tendría que hacer es reconocer su existencia; reconocer que el racismo pervive en este país".

En términos similares se pronunció el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá (Cosciespa) que consideró lo sucedido no solo de inaceptable sino también de "antiético", especialmente en el campo de la educación.

La Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la Universidad de Panamá (ASSEUP), coincide con el Colegio al considerar que estas posturas discriminatorias no solo deben combatirse dentro de los espacios académicos sino también en la sociedad en general.

“El racismo es una conducta aprendida que la sociedad panameña debe erradicar, en todas sus manifestantes (…) no a la discriminación de ningún tipo, bajo ningún punto de vista”, señaló la ASSEUP en un comunicado.