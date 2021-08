Gobierno flexibiliza medidas de restricción de movilidad en San Miguelito y otros distritos del país

En el área de Panamá Metro se mantienen las medidas previamente anunciadas, con un toque de queda que inicia a las 12:00 media noche y que culmina a las 4:00 a.m.

El ministro de Salud, Luis Fracisco Sucre anunció este martes la flexibilización de las medidas de restricción de movilidad en distritos de diversas provincias del país, desde e próximo lunes 23 de agosto de 2021, ante los índices favorables y se levanta el toque de queda en aquellos que no presentan ningún caso.

En ese sentido Sucre, anunció que desde el próximo lunes para el distrito de San Miguelito se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta la 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 11:00 p.m.

Mientras que, en Los Santos, para los distritos de Guararé y Tonosí, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., en tanto el toque de queda para los distritos de Las Tablas y Los Santos es a partir de las 11:00 p.m. a las 4:00 a.m., se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

En tanto, en la provincia de Veraguas para los distritos de La Mesa, Atalaya y el corregimiento de Llano de Catival, en el distrito de Mariato, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., se mantienen las medidas establecidas para el resto de los distritos, indicó el titular de Salud.

En la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Remedios, se levanta totalmente la medida de toque de queda debido a que no se registran nuevos casos en los últimos días.

En tanto, en los distritos David y Dolega, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

El ministro Sucre sostuvo que en la provincia de Darién para los distritos de Chepigana y Cémaco, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Manifestó que para la comarca Ngäbe Buglé, en el distrito de Kankintú, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Agregó que para la comarca Guna Yala en el corregimiento de Puerto de Obaldía, se levanta totalmente el toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

“El país refleja una inflexión o meseta en el número de casos y una disminución sostenida de pacientes en sala, lo cual recientemente fue resaltado en el último informe de la OPS; y muy destacable lo ha sido que en dos semanas hemos tenido una tendencia sostenida a la disminución en el número de fallecidos por esta causa”, dijo.

Para hoy martes el 94% de los pacientes en sala y en UCI no están vacunados y el 6% tenían esquema completo, mientras que del grupo de fallecidos el 97.6% no estaban vacunados y el 2.4% vacunación completa.

Informe de vacunas

Por otro lado, para este martes el Programa Ampliado de Inmunización informó que en Panamá se han aplicado hasta la fecha 3,583,005 dosis de la vacuna contra la covid-19.

Al respecto el ministro Sucre mencionó que una vez más la Universidad de Oxford, a través de su publicación Nuestro Mundo en Datos, Panamá ocupa el primer lugar a nivel mundial en la aplicación de al menos una dosis por cada 100 personas.