Orit Btesh: 'Los jóvenes están leyendo mucho y están leyendo en papel'

Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali). Archivo | La Estrella de Panamá

La promoción de una cultura hacia la lectura contribuye a la construcción de una sociedad con una educación de calidad. Esa es la filosofía de la empresaria y presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), Orit Btesh, quien emplaza a las autoridades y empresarios a respaldar iniciativas como la Feria Internacional del Libro (FIL).

“Yo creo que la cultura no es prioridad para nadie en este país. Falta apoyo de las instituciones del gobierno y de la empresa privada”, agregó Btesh.

Las palabras de la empresaria se dan en el contexto de la promoción de la FIL 2021, que arranca hoy y concluye el próximo domingo. El mayor evento cultural, que se celebra en el país desde hoy hasta el próximo domingo, tendrá a Estados Unidos como país invitado, por segundo año consecutivo. Y contará con más de 57 escritores internacionales y 108 nacionales.

La actividad será escenario para debatir sobre temas de importancia nacional, por ejemplo, la brecha educativa, periodismo de investigación como apoyo a la prevención de abuso sexual infantil en América Latina y la migración, entre otros.

Por motivos de bioseguridad, la feria se hará de manera virtual. Aunque algunos eventos, por ejemplo la inauguración hoy en el Teatro Nacional, serán presenciales.

En Jueves de Entrevista de La Estrella de Panamá, Btesh ofrece más detalles del festejo cultural.

El lema de esta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL 2021) es “leer para soñar y avanzar”. ¿Qué mensaje busca trasmitir el lema?

Vas a escuchar en mi discurso sobre los sueños y el avance que uno tiene que tener. Lo que queremos decir es que en momentos de crisis, en los momentos más difíciles es que uno tiene que seguir adelante, soñar y avanzar. Y la lectura te brinda esa herramienta para poder volar con la imaginación y reinventarse y crecer. El mensaje es que todos podemos echar adelante y avanzar en la vida.

El año pasado, que estuvimos ocho meses encerrados, debimos reinventarnos. Yo que soy de la tercera edad, tengo que pedirles a mis hijos ayuda en la tecnología porque soy torpe. Al final, tuvimos que reinventarnos y montar una feria virtual. Creo que fue un gran cambio en nuestra vida.

Además de la feria virtual tuvimos que montar la venta online. Compramos una plataforma internacional, tridimensional, para que las personas tengan la experiencia de entrar y caminar a los diferentes stands y disfrutar de la experiencia, y no fue fácil.

¿Cuáles son las expectativas para este año?

Esta feria la montamos virtual, pero vamos a implementar algunos eventos presenciales, por ejemplo la inauguración. En el Teatro Nacional, donde hay 680 asientos, solo se permite la entrada de 200 personas. Va a participar el presidente (Laurentino Cortizo), por ende, no se puede entrar sin tener la vacuna o una prueba negativa de covid-19. Todos los eventos presenciales se van a proyectar simultáneamente por la plataforma Zoom y nuestro canal de Youtube. Tenemos todo el equipo tecnológico en el Teatro Nacional. Y, simultáneamente, todo el concierto y todos los discursos.

“Quiero mencionarte que el año pasado, con todo y que estábamos cerrados, entraron 187 mil personas, pero en total, con la página interactiva tridimensional tuvimos 1.480,000 interacciones”.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el programa?

Tenemos meses. Tenemos más de 200 actividades en total, en estos cuatro días de feria. Tenemos como participantes a 57 escritores internacionales y 108 nacionales. Tenemos una gran participación.

La FIL siempre ha sido un puente para conectar a la sociedad con la lectura. ¿En ese sentido, hemos logrado avanzar y alcanzar más lectores?

Hemos avanzado. Yo soy creyente de que en Panamá se lee. Lo digo no solo como presidenta de la cámara. Yo tengo librería y veo que la gente llega y pasa un tiempo allí. Veo que la gente sí está leyendo. Nos falta mejorar, por supuesto. Creo que lo básico, la llave maestra está en manos de los gobernantes. Nosotros tenemos que mejorar nuestro nivel de educación. No puede ser que en Panamá, en los terceros grados haya niños que no entienden lo que leen. No hay compresión lectora. Tenemos que cambiar la visión de país, tenemos que mejorar el nivel de educación. Y esa debe ser la prioridad de todos los gobiernos.

En tu criterio, ¿cuál sería la raíz de ese problema?

Hace falta actualizar los programas educativos. Por otro lado, no quisiera decir que los maestros tienen la culpa, pero necesitan preparación. No les estamos dando a los maestros las herramientas que necesitan para transmitir una mejor educación a nuestros niños. Vas a una escuela y no tienen agua potable, y por otra parte los maestros no tienen la preparación adecuada. Tienen errores de ortografía y también tienen problemas de comprensión de la lectura. Todo es una cadena. Por eso digo que esto está en manos de los dirigentes. Nuestros niños no salen con el nivel de educación que se requiere.

¿Qué dificultades has experimentado para montar un producto con la FIL 2021?

Dos dificultades. La primera es la falta de apoyo económico. Creo que la cultura no es prioridad para nadie en este país. Falta apoyo de las instituciones del gobierno y de la empresa privada. Es verdad que estamos en momentos difíciles y que no hay dinero, pero al final ves que sí hay plata para otras cosas. Nos han dado la espalda algunos gremios que pensamos que nos iban apoyar. Creo que falta más concienciación. Al final, esta feria y esta experiencia van convertir al país en uno de primer mundo. Si mejoras el nivel de educación, eso va a ayudar a Panamá a ser un país del primer mundo.

Nos quejamos de los extranjeros que llegan y nos quitan el trabajo de los panameños. Pero es tan difícil buscar un profesional que quiera darlo todo. Nos hemos acomodado a recibir ese bono del gobierno, nos hemos acomodado al mínimo esfuerzo. Hoy es difícil encontrar alguien que quiera trabajar. ¡Eso me entristece!

¿Lograron medir las ventas de libros del año pasado?

Sí, medimos las ventas, pero algunas compañías no tenían las tiendas online desarrolladas. Fueron momentos difíciles. Yo creo que hoy, con todo ese desarrollo de poder abrir por internet una cuenta de ahorros, eso ha ayudado a que mucha gente tenga acceso a la banca. Y, claro, poder comprar por internet. Este año tenemos las ventas online, pero también las librerías abiertas. Algunos de los escritores nacionales van a estar presentes en las librerías y vas a poder conocerlo y pedir que te firmen algún libro.

Este año esperamos superar los números del año pasado. Todavía no sabemos cómo será por el hecho de que las tiendas están abiertas. Mi experiencia como empresaria es que el público ha llegado a las tiendas. Y les comentan a las encargadas que extrañan la feria, que quieren regresar al centro de convenciones Atlapa. Y quisieran recorrer los pasillos y tocar los libros y acariciarlos. Es interesante que los jóvenes están leyendo mucho y están leyendo en papel. Los jóvenes prefieren leer en libros físicos. Eso me ha llamado mucho la atención y creo que estamos regresando un poco a nuestra generación. Al lector le gusta sentir el papel.