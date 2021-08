Gobierno listo para negociar con Minera Panamá

Vistas del proyecto minero de la empresa Minera Panamá Archivo | La Estrella de Panamá

La empresa Minera Panamá y el equipo de alto nivel que designó el gobierno, liderado por el Ministerio de Comercio, están a punto de sentarse a la mesa de negociaciones para presentar una propuesta a la empresa First Quantum Mineral (FQM) que mantiene el 80% de las acciones de la empresa que opera la mina de cobre ubicada en la provincia de Colón.

“La reunión con Minera Panamá se concretará aproximadamente a principios de septiembre”, indicó a La Estrella de Panamá el ministro de Comercio, Ramón Martínez, quien insistió en que se replantea un nuevo contrato entre el estado panameño y la canadiense, con ajustes en el porcentaje de regalías, impuesto sobre la renta, obras de infraestructura pública, temas ambientales, sociales y laborales.

“Estamos preparados. Esta semana anunciaremos cuándo vamos a negociar con la empresa, nos sentimos optimistas a pesar de que no sabemos cuánto tiempo tomará la negociación”, comentó el ministro.

Martínez no dio detalles del documento que presentará el equipo de alto nivel a la empresa. No obstante, Marcel Salamín, uno de los integrantes designados por el presidente Laurentino Cortizo que formaba parte de este equipo anticipó en el programa Mesa de Periodistas que se transmite en TVN radio, que se habían realizado 16 reuniones entre ambas partes.

También dejó entrever que hay una propuesta preelaborada que no fue colocada sobre la mesa. “Los argumentos eran que había que subir del 2% al 5% la regalía, que el cobre no es de la nación sino de quién lo explota” exclamó.

Martínez lo niega. Subrayó que hasta el momento no existe ningún acuerdo y se encuentra afinando la estrategia que presentará a la minera. Explicó que el equipo que se sentará frente a los directivos de FQM ha sido asesorado en temas técnicos, económicos y fiscales recomendados por el Grupo de los 7 (G7) para países como Panamá que tienen menos experiencia en el tema, con el objetivo de negociar un contrato que favorezca al estado.

“Ahora mismo el Estado no recibe lo que merece en una operación como esta”, señaló el ministro. Mencionó que se basan en la experiencia de países más avanzados en minería para redactar el contrato y que paralelamente, a través de un diálogo, se redacta una política minera con el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo que sirva de base.

“Cada yacimiento es distinto, la ley minera puede tener un porcentaje distinto según el mineral que se extrae”, avanzó el ministro de Comercio, quien preside la mesa de negociación.

Uno de los integrantes del equipo, Marcel Salamín, renunció la semana pasada. Entre otras razones, Salamín presentó una propuesta bajo la fórmula Público- Privada, mediante la cual convertiría al estado en accionista del 49% del negocio, la cual no fue acogida por la mesa de especialistas.

“Ser 50% dueño te hace responsable de cualquier daño mientras dure la operación y cuando culmine. Podría verse internacionalmente como nacionalizar una operación minera, un mensaje nefasto para la comunidad internacional. Económicamente fue cuestionada por los asesores”, explicó Martínez.

En su carta de renuncia, Salamín describió que algunos miembros del grupo concluyeron que su propuesta es “incompatible con la posición del Gobierno”, que fue desmeritada como una utopía y la pelotearon a un futuro glorioso pero incierto o fue calificada por anticipado como inaceptable para FQM, asumiendo la representación de intereses que no debiera ostentar ningún miembro del Grupo. Con ello, considera haber cumplido con la responsabilidad para la cual fue convocado.

“Mi propuesta rompe el paradigma de que debemos ser recolectores de la regalía, nosotros somos dueños del cobre y tenemos el derecho de participar de la distribución accionaria”, indicó Salamín en el programa Mesa de Periodistas de TVN..

El ministro indicó a 'La Decana' que la propuesta de Salamín era “radicalmente distinta” a lo que estaban viendo con los asesores internacionales y consultores del G7, razón por la que no fue acogida. “Él decidió que no puede ver ninguna otra propuesta que no fuera esa, yo respeto su decisión”, dijo Martínez.

Este diario conoció que algunos integrantes del equipo especial consideraron que, de acoger la propuesta de Salamín, tendría implicaciones de demanda internacional por resarcimiento de la inversión para la construcción y puesta en operación de la mina.

En medio de esta compleja conversación que le espera al estado, queda pendiente la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial del fallo que declaró inconstitucional el contrato ley que aprobó en 1997 la concesión de extracción de cobre asignada a Petaquilla Gold, hoy Minera Panamá. Algo que para Salamín debiera esperar el Estado antes de sentarse a hablar con FQM, pero el ministro no ve necesaria la espera.

Con respecto a la composición accionaria de FQM, Salamín citó que Singapur y China -a través de empresas- son accionistas de la empresa, con un 19%, “no sé si inducidos con mala fe desde nuestra rivera se les engañó a participar con un paquete accionario que es ilegal constitucionalmente y no se discutió en la mesa”. Martínez manifestó que “la accionista es la empresa FQM que cotiza en bolsa de valores, sus acciones son públicas y pueden cambiar de accionista de un día a otro”.

Otros países más desarrollados en minería, como Chile, no impone regalías a la explotación de minerales. En vez, tiene una tasa impositiva sobre los beneficios operativos de la empresa. No obstante, en este momento se discute en el Senado chileno un proyecto de ley para aplicar una regalía además de la tasa impositiva.

En Perú, por ejemplo, se aplica un 1% de regalía más la tasa sobre los beneficios operativos.

El Código de Recursos minerales de Panamá establece los siguientes porcentajes para la regalía: 5% para el cobre y el molibdeno y 4% para el oro y la plata.