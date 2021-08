Tildan de 'bochornoso' choque verbal entre los diputados Raúl Pineda y Edison Broce

Como bochornoso y vergonzoso fue calificado por miembros de la sociedad civil, el enfrentamiento verbal entre el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda y el diputado de la bancada independiente Edison Broce, quienes estuvieron cerca de liarse a golpes en el momento que el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Óscar Ramos sustentaba el presupuesto de la entidad para 2022 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

Pineda negó que hubiese mencionado el nombre de Broce durante su intervención, por lo que le negó el derecho a réplica al diputado de la bancada independiente. Archivo | La Estrella de Panamá

De acuerdo con la imagen de la transmisión televisiva de la Asamblea Nacional, el hecho se dio cuando Broce luego de algunos cuestionamientos sobre el presupuesto de la Ampyme, pidió derecho a réplica tras una intervención de Pineda quien fungía como presidente encargado de la Comisión de Presupuesto, pero Pineda no le dio ese derecho respondiendo que no había mencionado el nombre del diputado Broce que invocaba el artículo 173 del Reglamento Interno de la Asamblea.

Parte del artículo 173 del Reglamento Interno indica que: El diputado o diputada no deberá hacer alusión personal de otro colega. De hacerlo, la diputada o diputado aludido tendrá, inmediatamente finalice la intervención del primero, derecho a réplica por un tiempo no mayor de cinco minutos".

"No mencioné tu nombre", gritó Pineda, quien quien golpeó la mesa y se levantó de su puesto para dirigirse a la curul del diputado Broce, que según otro video filmado por el propio Broce desde su celular, también se habría levantado casi al unísono de su asiento y aporreado igual su mesa para reclamarle a Pineda que le permitiera intervenir nuevamente.

TENSIÓN // Una elevada discusión se registró este miércoles entre los diputados @raulpineda8_6 y @EdisonBroce en medio de la sesión de la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa. El altercado se dio mientras el diputado Broce cuestionaba el presupuesto de la @AmpymePanama. pic.twitter.com/jaOWEg06Vr — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 25, 2021

Al momento del altercado la transmisión de la señal televisiva de la Asamlea fue suspendida.

"Ven dale, no mencioné tu nombre payaso... vente... no me agarren, no mencioné tu nombre...vamos a vernos ... vamos a veenos", le decía Pineda a Broce según el audio del video de Broce en el que no aparecía ninguno de los dos diputados en la imagen.

Minutos después en una entrevista el diputado Pineda explicó que su reacción se dio porque Broce le preguntó al director de la Ampyme sobre cuántos beneficiados del programa Capital Semilla están graduadas de secundaria.

"Esa es una pregunta discriminatoria, cómo es posible que el diputado Broce que para poder recibir un beneficio del Capital Semilla, uno tiene que estar graduado de secundaria; precisamente ese programa es para los que no han podido estudiar", indicó Pineda.

Broce por su parte calificó como penoso que no se le haya dado el derecho a réplica. "Es una pena, aquí uno puede discutir, uno no puede hacer nada, te censuran, apagan todo y nada se ve, las realidades que se viven aquí adentro en la Asamblea, uno no puede preguntar, qué pena", exclamó Broce.

Tildan incidente de vergonzoso

Para el dirigente de la sociedad civil, Freddy Pitti lo ocurrido entre el diputado Pineda y Broce es bochornoso y vergonzoso.

Manifestó que lamentablemente no es la primera vez que este tipo de incidentes se dan en la Asamblea Nacional.

"Tampoco es la primera vez que Pineda es protagonista de este tipo de incidentes. Lo más triste de todo es que para los ciudadanos ha dejado de ser una sorpresa que este tipo de situaciones se den, porque se vuelto algo tan cotidiano en el comportamiento de algunos diputados de la Asamblea", señaló Pitti.

Manifestó que es importante reflexionar sobre qué calidad de persona queremos que estén al frente de este importante órgano del Estado en representación de los ciudadanos.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño señaló que es un asunto de principio y de dominio propio.

Precisó que de una u otra manera ambas partes deben poner en consideración que representan a dos circuitos populares y que deben ser el ejemplo para la juventud.

"De alguna u otra manera deben tratar de conducirse de tal manera que sean un ejemplo de cómo debe comportarse la juventud, que pudieran ver en sus líderes políticos un ejemplo a imitar", indicó.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin) manifestó que "lamentablemente el diputado Pineda olvida que, como presidente encargado de la Comisión de Presupuesto, su papel es procurar el debate sano e incluso incentivar las preguntas que buscan fiscalizar la labor de los funcionarios del Órgano Ejecutivo. No es la primera vez que recurre a la violencia en el ejercicio de su cargo como diputado".

"Es importante agregar que, cuando le niegan la respuesta a un diputado que busca fiscalizar al Ejecutivo, nos están negando el acceso a la información a todos los ciudadanos que estamos pendientes de como se invierten los dineros de todos los panameños", precisó Plannells.

Adames lamenta el incidente

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames lamentó el incidente y exhorto a todas la bancadas para que prioricen al máximo evitar esta situaciones que no son "para nada edificantes".