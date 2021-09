Superintendencia de Bancos aplicará normas que garanticen transparencia hacia clientes

Amauri Castillo Archivo | La Estrella de Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá está ya elaborando lineamientos y guías de conducta para asegurar transparencia, probidad y equidad de los bancos de cara a los clientes bancarios, afirmó el superintendente Amauri Castillo.

El anuncio de Castillo se produce luego de darse el fin de semana el bloqueo y los cargos realizados a cuentas de clientes del Banco General sin previo aviso.

Castillo señaló que la regulación bancaria vigente está más enfocada en normas prudenciales y de gestión sobre los riesgos bancarios que aseguren la confianza y estabilidad del sistema y, la protección de los dineros de los depositantes; por lo que elaboran ya las guías de conducta para asegurar transparencia, probidad y equidad hacia los clientes bancarios.

El superintendente de bancos anunció que hoy se reunirán con directivos del Banco General para entender en detalle los aspectos que dieron lugar al error operativo, según lo indicado por el banco.

"Nuestro comunicado del sábado se explica por sí solo en el sentido de que los bancos sean prudentes y transparentes de cara a sus clientes sobre todo en las actuales circunstancias", destacó.

No obstante, lo anterior, Castillo reiteró el llamado respetuoso a los deudores de acercarse a sus entidades bancarias antes del 30 de septiembre con el propósito de sustentar su situación y reestructurar sus créditos de acuerdo a su nueva capacidad de pago y aquellos que no aun no tengan capacidad igual se acerquen a sus bancos a exponer su situación con miras a regularizarse en el tiempo".