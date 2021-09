Asamblea dialoga con los magistrados del Tribunal Electoral sobre reformas electorales

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, anunció este miércoles el inicio de un proceso de diálogo con los magistrados del Tribunal Electoral (TE) para analizar las propuestas de modificación en primer debate del proyecto de reformas al Código Electoral, algunos de los cuales, según los magistrados del TE, representan un retroceso con relación a la ley electoral vigente.

El anuncio de Adames se dio luego de sostener una reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo; el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz; y el presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson.

"Ha sido una reunión de plena voluntad y de entendimiento de la visión compartida que tenemos como Asamblea, como Tribunal Electoral y como Gobierno en el objetivo de fortalecimiento de los procesos democráticos a través del proyecto 544", precisó Adames.

Manifestó que de esa reunión sincera y espontánea sacaron la conclusión que ningún proceso que se verifique dentro del debate del proyecto, irá a en contra ni en retroceso del proceso democrático de la ley electoral vigente, que recoge aspectos fundamentales de avances y garantías procesales electorales.

Anunció que el martes habrá una reunión con los magistrados, los jefes de bancadas de la Asamblea y los miembros de la Comisión de Gobierno para entrar en un proceso de conversación con referencia a lo aprobado hasta el momento en primer debate.

No obstante, Adames señaló que la Asamblea Nacional no condicionará, no declinará ni renunciará a su rol constitucional de estructurar leyes y abrir el espacio para que se realicen las modificaciones por las facciones legislativas, por el Tribunal Electoral y por cualquier ciudadano interesado en el tema.

"Llamamos a la ciudadanía a que podamos tener una evaluación de cómo ha sido el debate de este proyecto. Cualquier organismo, partido, asociación, tiene el derecho libre de opinar pero debe ser a manera de conciliación y no para exacerbar y generar desasosiego", puntualizó Adames. Y añadió: "Sin segundas agendas vamos a lograr un proyecto de ley cónsono abarcador y consensuado"