Ministra Gorday descarta desfiles patrios, mientras analizan graduaciones

Los desfiles patrios presenciales fueron descartados este martes por la titular del Ministerio de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; sin embargo, aclaró que ante la solicitud de los graduandos de duodécimo grado del año lectivo en curso, las autoridades de salud piden tiempo para evaluar el comportamiento epidemiológico.

En noviembre próximo, Panamá tendrá su segundo año consecutivo sin conmemorar con desfiles presenciales las efemérides patrias, ya que los eventos masivos aún están prohibidos para evitar la proliferación de la covid-19 y sus variantes, así lo confirmó la ministra Gorday de Villalobos, quien adelantó a Telemetro que al igual que el año pasado habrán algunos actos protocolares y de concursos para conmemorar la fecha, por lo que esperan el desarrollo de actos virtuales.

"Por ahora de lo que hemos coordinado con las autoridades de salud, obviamente en ese liderazgo que ha regido en el tema de la pandemia, no se ha considerado a nivel educativo actividades de salud y me imagino que habrán algunos actos protocolares, concursos... pero a nivel de desfiles no, porque por el momento nos mantenemos igual que el año pasado, se harán las actividades virtuales", dijo Gorday de Villalobos.

En cuanto a la solicitud de los estudiantes de duodécimo grado por las graduaciones del 2021, Gorday de Villalobos indicó que por el momento no está permitido las reuniones masivas.

Aunque Gorday de Villalobos aclaró que están prohibidas las aglomeraciones de aprobarse, las graduaciones serían manteniendo los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento, establecidos por el Ministerio de Salud.

"Las autoridades de salud nos han solicitado culminar este periodo para evaluar la posibilidad de tener graduaciones, no hablamos de graduaciones masivas, no hay eventos masivos; sin embargo, sí con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento y con la posibilidad de que ellos puedan tener esa oportunidad y ese momento tan importante", aclaró Gorday de Villalobos.